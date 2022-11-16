小薰兩度婉拒「哈勇家」演出 導演傳鞏俐村婦照說服[影]

（中央社記者葉冠吟台北16日電）金鐘獎女配角黃瀞怡（小薰）參演的電影「哈勇家」，入圍第59屆金馬獎最佳劇情片等6大獎，日前她表示接戲前曾2度婉拒，導演陳潔瑤還搬出鞏俐、范冰冰等人的村婦照，努力說服。

「哈勇家」講述泰雅族部落3代同堂的家族故事，因選舉、異國文化等價值觀而產生衝突，小薰是一群素人演員唯一的專業藝人。

在「TALK一杯」節目訪問中，小薰坦言對這部片曾婉拒2次，她覺得自己不適合演出部落婦女，「印象中部落婦女應該是胖胖的，我怎麼胖，臉還是瘦的」，最後是導演傳了中國演員鞏俐和范冰冰飾演村婦劇照給小薰，並說「只要去部落生活1個月就好」。因此在陳潔瑤鼓勵下，小薰才接下角色，素顏上陣並增胖7公斤，演活部落中年農婦。

「哈勇家」裡有原住民殺豬結婚場景，並非漢人理解的「請客」、「慶祝」，而是一種告知祖先和接受祝福的行為。身為泰雅族的小薰也分享，小時候曾跟著媽媽吃生的飛鼠腸「聖品」、喝豬血，「因為太腥了，吃一口就吐掉，我媽還撿起來吃」。她表示飛鼠腸是聖品，大人說不能浪費，喝豬血在部落也是祝福的意味。

回憶從「黑澀會」女團轉變為專業演員過程，小薰說過程充滿掙扎，她天天試鏡、場場槓龜，落選50次。當媽媽詢問她：「你的戲在哪裡？」小薰只能騙媽媽明年會播，也落入自己是否適合在這個圈子的自我懷疑。

最後是在小薰差點放棄演員路之際，接下電視劇「我，租了一個情人」。雖然光一場戲，就NG了3天，但卻成為小薰的人生轉捩點，讓她首次入圍金鐘獎女配角，並於3度獲金鐘提名後，以「大債時代」抱回金鐘迷你劇女配角獎肯定。

本集節目網路版將於今晚10時在「TALK一杯」YouTube頻道上架，電視版則於晚上10時30分，在MOMOTV 75頻道播出。（編輯：張芷瑄）1111116