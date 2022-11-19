金馬59 樊仕清、陳有豐以「素還真」獲最佳造型設計
2022/11/19 20:19（11/19 20:51 更新）
第59屆金馬獎19日晚間在台北盛大舉行頒獎典禮，布袋戲電影「素還真」勇奪最佳造型設計，霹靂資深造型設計師樊仕清（右）與偶衣設計師陳有豐（左）開心捧著獎座留影。中央社記者趙世勳攝 111年11月19日
（中央社台北19日電）第59屆金馬獎頒獎典禮今天在國父紀念館舉行，最佳造型設計由「素還真」的樊仕清、陳有豐獲得。
入圍金馬59最佳造型設計的包括「咒」的董彥秀、儲榢逸；「智齒」的余家安、葉嘉茵；「查無此心」的施筱柔、張甫丞以及「一家子兒咕咕叫」的陳怡如。（編輯：屈享平）1111119
第59屆金馬獎頒獎典禮19日晚間在台北國父紀念館登場，最佳造型設計獎由「素還真」的樊仕清、陳有豐拿下。中央社記者鄭清元攝 111年11月19日
第59屆金馬獎頒獎典禮19日晚間在台北國父紀念館登場，由「素還真」團隊樊仕清、陳有豐獲得最佳造型設計獎。中央社記者鄭清元攝 111年11月19日
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