愛丁堡台灣影展 放映金馬最佳短片「講話沒有在聽」

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（中央社台北20日電）一年一度「愛丁堡台灣影展」今年首度採全年巡迴、遍地開花的播映模式，3月起在蘇格蘭全境多個場館實體放映，11、12月壓軸階段將播放昨天甫獲頒第59屆金馬獎「最佳劇情短片」的「講話沒有在聽」等片。

在文化部支持下，「愛丁堡台灣影展」自2020年起每年舉辦，今年規劃放映總計約20部台灣作品，4月曾與「英國香港電影節」（Hong Kong Film Festival UK）合作，聯映台灣紀錄片「狂飆一夢」和香港紀錄片「時代革命」、「少年」。

影展3月自蘇格蘭高地（Highlands）地區及離島起跑，11月底將再度來到高地，在黑島（Black Isle）海岸邊的克羅馬地戲院（Cromarty Cinema）放映精選台灣短片，包括李念修導演的「講話沒有在聽」。本片10月於蘇格蘭首府愛丁堡（Edinburgh）放映時，已大獲好評。

「愛丁堡台灣影展」10月在愛丁堡舉行為期一週的主影展，放映地點包括夏廳（Summerhall）等當地重要場館。

除了高地地區，影展11月底也將於蘇格蘭第一大城格拉斯哥（Glasgow）的當代藝術中心放映經典台語片、張英導演的「大俠梅花鹿」以及林亞佑導演的短片「隨片登台」。

「隨片登台」是公共電視、國家影視聽中心合作推出的「4x相識」新創台語短片集4部作品之一；短片集向經典台語片致敬，「隨片登台」則以對台語電影資深影星白虹的訪談及其傳記為基礎，重現台語片黃金年代。

影展最終站是12月10日的蘇格蘭小鎮艾柏費爾迪（Aberfeldy），在當地的白樺樹戲院（The Birks Cinema）放映謝沛如導演的「雄雞卡克」等台灣短片。

謝沛如10月甫獲頒金鐘獎迷你劇集（電視電影）導演獎。（編輯：周永捷）1111120