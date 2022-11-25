Super Junior攻蛋開唱 甜喊粉絲老婆送愛心5連發

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韓國天團Super Junior自25日起一連3天在台北小巨蛋開唱，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後首個在台北小巨蛋開唱的韓團，這次也是他們第7度攻蛋。（超級圓頂提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月25日

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（中央社記者王心妤台北25日電）韓國天團Super Junior今晚起連3天在台北小巨蛋開唱，8名成員一上台就開心講中文向粉絲告白，不只喊出「我的老婆」逗得全場粉絲開心尖叫，成員始源更送出愛心5連發。

Super Junior成員利特、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢今晚登上台北小巨蛋舉辦SUPER SHOW 9：ROAD演唱會，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後第1個在台北小巨蛋開唱的韓團，這次也是他們第7度登上台北小巨蛋，門票當時開賣僅幾分鐘就完售。為了抵制黃牛票，主辦單位從2場加開到3場。

Super Junior以Burn the Floor拉開演唱會序幕，成員穿上華麗宮廷服熱舞，之後又演唱The Crown、SUPER、Mr.simple等歌。

成員東海過去曾來台灣住過一段時間並拍攝偶像劇「華麗的挑戰」，他一上台就搬出角色名「不破尚」自我介紹，透露這次來到台灣特別緊張；因為緊張到不知道說什麼，改送出飛吻。

另一名也曾到台灣拍攝的成員始源熱愛台灣麻辣鍋，一到台灣就飛奔火鍋店，笑稱自己已經見到了好友，「它的名字是火鍋。」始源以中文表示，「今天我們會盡力，希望你們喜歡我們的演出。」他更笑說已經準備好禮物，接著比出5種不同手勢的愛心。

圭賢先是以中文關心粉絲的身體狀況，接著又以中文說：「我想起來我們的那些年，我想起來喝珍珠奶茶半糖去冰。」他害羞表示中文退步了，所以會更努力唱歌跳舞回報觀眾。

銀赫對粉絲告白：「我的老婆變漂亮了。」逗得粉絲開心不已。利特則說自己想念台灣的一切，3年不見或許像男女朋友很久不見一樣有點陌生，「那跟我一起來喊叫一下，好嗎？」

演唱會尾聲有搖滾區的粉絲倒下，所有成員馬上中斷演出關心，始源則用水弄濕毛巾傳遞給粉絲，成員也強調，看演唱會絕對要注意身體狀況。（編輯：陳政偉）1111125