2023跨年3 / 比莉周湯豪合體台東跨年壓軸 預告造型一定「炸」

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（中央社記者葉冠吟台北29日電）歌手母子檔比莉、周湯豪宣布合體台東2023跨年演唱會，擔任壓軸歌手，陪台東民眾迎接新年。兩人都表示與台東有深厚連結，穿搭總是時髦的比莉更提前預告，當晚造型一定「炸」。

今年台東縣政府以「東飄去旅行」為主題舉辦跨年演唱會，將於12月31日晚上8時在台東市海濱公園熱鬧開唱，由陳漢典、咖啡糖賢齡擔任主持。

談及與台東的美好回憶，周湯豪透過主辦單位透露，今年新專輯就是在這誕生，創作過程發覺台東很美麗。同樣曾於台東拍戲的比莉也興奮分享：「今年接獲許多跨年邀約電話，我們選擇不趕場，跨年演出獨家獻給台東，希望可以留下來玩、吃美食」，她更透露雖然跨年造型還在構思，但保證「一定會超炸！」

而對台東很熟稔的周湯豪，聽到媽媽要大啖在地美食旅遊後，表示跨年後一定會帶比莉姐走走，也對台東民眾隔空示愛，「能回台東真的很開心，因為我真的很愛台東！我真的等不及要回台東了！」

而主持人之一的陳漢典，對於接下台東跨年主持棒，能再次跟周湯豪及比莉姐合作相當興奮，笑稱自己也是跳唱歌手，「現場如果很嗨的話，一定會上台合唱」。他自曝主持時最怕遇到瘋狂粉絲上台示愛，問其原因，他不改幽默回說：「因為目前都沒有發生過，所以發生了真的不知道該怎麼處理」。

2023台東跨年晚會完整卡司陣容公布，包含：Matzka、MC HotDog熱狗、吳青峰、比莉、周湯豪、舒米恩、黃玠瑋、盧廣仲、家家、Karencici、Girls女聲、Hijay、Ponay的原式大樂隊、那屋瓦少女隊、高偉勛。（編輯：郭諭儒）1111129