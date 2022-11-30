張震嶽否認與吳亦凡聯絡 提醒年輕人為自己負責

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（中央社記者王心妤台北30日電）滾石唱片今年推出音樂實境秀「滾石摘星號」。談到藝人吳亦凡涉嫌強姦罪遭判刑13年，曾合作的歌手張震嶽否認兩人有聯絡，但會提醒年輕選手該為自己負責。

「滾石摘星號」由張震嶽、小男孩樂團主唱米非擔任主持人，將在不知情的情況下，接受指令上山下海前往台灣某處尋找好歌聲與故事，途中將有神秘嘉賓加入旅程，主持人也會在錄影時才知道搭檔夥伴，打造充滿驚喜的滾石同學會。

張震嶽今天記者會後受訪表示，年輕人因為生命經驗不足，比較難用生命經驗唱歌，因此年長歌手唱歌比較容易展現生命故事，年輕人則應展現真實的聲音，而非模仿歌手。

張震嶽也說，他希望藉由節目鼓勵每個人唱出真實，「現在年輕人很多都會唱歌，但技巧高過於情感，他們用技巧替代情感，如果能夠挖掘出真正想要傳唱的感覺，我會想要去找這樣的聲音。」

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張震嶽表示，掌控節目節奏與時間不難，就怕到了部落遇到長輩，為了表示尊重只能一起「喝兩杯」。米非則想幫一直很愛唱歌卻礙於現實放棄夢想的表哥報名節目，「他的聲音很像張雨生，可以不用用力唱高音，一定不要讓他錯過。」

在中國發展的加拿大籍藝人吳亦凡涉嫌強姦罪，中國法院25日判有期徒刑13年，附加驅逐出境。張震嶽與吳亦凡曾共同擔任「中國有嘻哈」節目導師，他今天否認兩人還有聯絡，但提到給年輕選手的建議，他則說，感情世界沒有對錯，是個人的事情，成年人本來就要為自己負責。（編輯：張雅淨）1111130