夏于喬揭告別9年「型男大主廚」原因 人生不留遺憾[影]

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演員夏于喬（左）、黃心娣（右）日前參與談話節目「36題愛上你」，宣傳電影新作「女優，摔吧！」暢聊幕後花絮。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月4日

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）演員夏于喬和黃心娣日前於談話節目宣傳電影，夏于喬過去曾主持烹飪節目「型男大主廚」長達9年，後來轉戰戲劇圈，她坦言是因朋友離世，讓她覺得人生不要留遺憾。

夏于喬在「36題愛上你」節目中吐露，自己一直很想好好當演員，遭遇朋友離世後，讓她尋思人生無常，認為「我為什麼不好好做一個我看不到未來的事？」而她努力脫離舒適圈的勇氣，讓主持人唐綺陽稱讚：「這真的是了不起！」

夏于喬表示，離開節目主持後的第一年，「沒人找我演戲，所有邀約還是主持，被我全部推掉」。主持人吳姍儒（Sandy）好奇問她：「現在再邀請妳去主持會願意嗎？」夏于喬回應：「我不確定我做不做得好。」

影片來源：公視綜合

談及夏于喬過往參與的電影作品「灼人秘密」，她在片中飾演心機反派，拍攝期間每天催眠自己「全世界我是最棒的，誰都不可以贏我」，入戲太深的她，還被製作人問：「妳為什麼要一直擺臭臉？」

夏于喬形容當時心情受影響，「看誰都不順眼，我的生活真的就是有點不快樂」，讓她極度渴望笑，「常跟自己說，好想接到喜劇」。因此看到電影「女優，摔吧！」劇本時超開心，她說：「根本沒在管要露多少、摔多少，只看它裡面有多好笑，就覺得OK太棒了，我可以笑了。」

在片中都飾演摔角選手的夏于喬和黃心娣同為處女座，身為星座專家的唐綺陽對她們說：「處女座在我心目當中是非常敬業的。」

黃心娣透露，片中摔角畫面，有9成都是親自上陣，在做「火車翻摔」動作過程不小心摔傷，當場眼淚直飆。她在拍攝決賽畫面時更曾「撞出一個包」，卻跟工作人員說：「快點幫我壓回去，然後繼續」。過人拚勁也讓Sandy直呼「真的好可怕」。

本集「36題愛上你」將於今晚9時在公視首播。（編輯：張雅淨）1111204

影片來源：Nina Wu灼人秘密

演員夏于喬在「36題愛上你」節目中吐露，自己一直很想好好當演員。（圖取自夏于喬臉書facebook.com）