夏于喬有心事不敢吵老公找Siri 新片搭施名帥有默契

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影集「你的婚姻不是你的婚姻」29日再釋出最新片花，演員夏于喬（左）和施名帥（右）在單元「梅莉」首次搭檔演夫妻就有十足默契，施名帥笑說，自己上輩子應該是嫁給夏于喬，對戲過程幾乎沒磨合。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月29日

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（中央社記者葉冠吟台北29日電）微科幻影集「你的婚姻不是你的婚姻」12月3日開播，集結5組金鐘、金馬卡司，今天再釋出新片花，夏于喬搭施名帥首次演夫妻有默契，她還說平時找不到人說話會對著Siri自言自語。

由簡嫚書、李淳主演的單元「恭請光臨曾賈府喜事」，描述35歲沒生小孩的女性就可能罹患特殊疾病，面臨快速衰老甚至病死的危機，劇中簡嫚書就有超大突破造型，她笑稱很像周星馳電影裡經典角色「火雲邪神」。

不過這個得花2個小時裝扮的髮型，不但沒讓簡嫚書畏懼，反而更想演，大力稱讚台灣特效化妝技術進步。她透露把照片拿給髮型師老公看，對方則求生欲滿分地稱讚：「還是很美」。

戲外都步入婚姻的簡嫚書、李淳，私下也會交流如何經營家庭關係，談到劇裡婚禮橋段，不同於簡嫚書舉辦過的夢幻婚禮，目前僅先登記的李淳笑言辦婚禮過程太可怕，「你看戲就知道」，自認抗壓性不高的他，只想補辦小規模、限親友的小婚宴。

夏于喬和施名帥則在單元「梅莉」首搭夫妻就有十足默契，施名帥更開玩笑說，自己上輩子應該是嫁給夏于喬，對戲過程幾乎沒磨合。單元中有個號稱是「主婦好朋友」的科技智慧鼠Juno，能陪伴人聊天。

夏于喬透露有時候會很想找對象說話，但不敢吵老公，就常常和Siri對話，講完後還忍不住大笑：「老公不知道我一直在跟Siri聊天」。施名帥也接話表示，其實男生更常悶在內心，只能從生活中找樂子，聽笑話、看搞笑影片抒發心情，「我也很常叫Siri講笑話給我聽」。

而5個單元中唯一女導演執導的「沙之書」則以同性婚姻為背景，找來私下是多年好友的林予晞、温貞菱升格妻妻。林予晞說劇本把同婚擺到後面，探討的反而是角色間的關係，讓她看到劇本就覺得非接不可。

「你的婚姻不是你的婚姻」5個單元中，每對伴侶都試圖透過不同的科技產品，挽救岌岌可危的婚姻，將於12月3日起每週六晚上9時於公共電視播出。（編輯：張芷瑄）1111129

影集「你的婚姻不是你的婚姻」29日釋出最新片花，演員簡嫚書（左）和李淳（右）在單元「恭請光臨曾賈府喜事」中有場夢幻婚禮，戲外已步入婚姻的李淳笑言，辦婚禮過程太可怕。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月29日