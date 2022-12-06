亞洲新媒體高峰會將登場 探究韓流成功之道

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（中央社記者吳家豪台北6日電）新媒體暨影視音發展協會 （NMEA）主辦的台灣內容產業年度盛會「2022亞洲新媒體高峰會」將於19日至20日在台北舉行，聚焦4大主題，將邀請韓國文化產業振興院、Netflix等機構專家，從多方角度探究韓流全球成功之道。

NMEA今天發布新聞稿說明，亞洲新媒體高峰會今年邁入第4屆，主題為RESET，2天的論壇討論將聚焦4大主題，包括「動戰局Reshuffle、準策略Research、多變現Revenue、新經典Replay」。

今年高峰會預計進行23場專題演講與對談，涵蓋串流媒體、IP（智慧財產權）孵育、韓流分析、內容變現、數據解讀、國際出海、台劇復興、數位與實體經營等最新話題，解析新媒體產業的未來趨勢。

NMEA指出，今年高峰會最大亮點是終於等到疫情解封，海外講者專程來台進行現場演講，包括首度邀請韓國官方組織「韓國文化產業振興院（KOCCA）」政策本部產業政策組組長朴爀台，剖析韓流成功與政策推動的關聯性。

此外，全球串流影音霸主Netflix的亞太地區（不含印度）內容副總裁金珉暎，將分享第一手的採購與監製Netflix韓劇經驗，以及如何與國際平台打交道、把韓流輸出全世界。

NMEA新媒體暨影視音發展協會理事長蔡嘉駿表示，對於韓流的壯大，外界最常討論顯而易見的造星手法和成熟的影視產業，但隱藏在背後的是政府角色，因為有一部可長可久、不受政黨輪替影響的文化內容基本法，可說是韓國文化內容產業的聖經。

蔡嘉駿指出，今年亞洲新媒體高峰會不僅僅帶來趨勢對談，NMEA預計在高峰會後彙整產官學各方論述，發表一部台灣內容產業的建言書，向政府和產業人士提出未來台灣內容產業的發展方向，提前儲備文化軟實力。（編輯：郭無患）1111206