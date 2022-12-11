洪榮宏帶「小雨傘」攻蛋 演唱會變大型合唱KTV

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59歲金曲歌王洪榮宏（圖）出道多年，10日晚間首度站上台北小巨蛋舉辦「2022阿宏的心聲」演唱會，不忘帶來經典歌曲「一支小雨傘」。（寬宏藝術提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月11日

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（中央社記者葉冠吟台北11日電）59歲金曲歌王洪榮宏出道多年，昨晚首度站上台北小巨蛋舉辦「2022阿宏的心聲」演唱會，光一首「一支小雨傘」前奏，就勾起台下歌迷滿滿回憶，一度讓小巨蛋變成大型合唱KTV。

洪榮宏感性表示，和粉絲很久沒見面，近3年的COVID-19疫情打亂大家的生活，儘管不知道未來會變得怎麼樣，「但今天在外面有這麼多朋友來看我，我心裡非常感動，我洪榮宏在這裡和大家說聲謝謝」。

洪榮宏在演唱會一開場就帶來「阿宏的心聲」、「一支小雨傘」帶起現場高潮，台下歌迷熱情呼喊，接著演唱多首耳熟能詳的曲目「相思雨」、「愛的小路」，首首皆引全場大合唱，小巨蛋現場變成大型KTV，讓歌迷大呼過癮。

洪榮宏在演唱會中特別攜手有「小鄧麗君」綽號的老婆張瀞云，合唱「雲中花」、「風風雨雨這多年」等歌曲，搭配場景及華麗燈光特效，甜蜜畫面羨煞眾人，也讓整場演出格外溫馨動人。洪榮宏表示，自己真的很幸福，希望能帶給大家滿滿正能量。

先前洪榮宏曾提及去年和老婆大吵一架，讓張瀞云氣得跑回娘家，現場他也笑說：「現在大家不用煩惱，我們感情越來越好了。」張瀞云附和：「剛剛阿宏有說，我們的感情越來越好，我覺得，夫妻的感情真的要靠經營，要有共同興趣。」而興趣就是「養雞」，讓洪榮宏笑說，現在雞每天都會叫他們起床。

為了讓歌迷滿意，洪榮宏還找來洪家兄弟、孟慶而、談詩玲、洪薇婷等多名嘉賓獻聲合唱。在演唱會後段，他還邀請廣場舞者一同表演「愛你愛妳」，台上台下帶動唱跳，傳遞溫暖快樂氛圍，讓整場小巨蛋就像一場大型同學會，洪榮宏也再次感謝一路陪伴的歌迷。（編輯：張雅淨）1111211