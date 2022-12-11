「踮起腳尖愛」原唱洪佩瑜復出 喜獲蔡健雅祝福

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（中央社記者葉冠吟台北11日電）歌手洪佩瑜11年前以「踮起腳尖愛」一曲大紅，卻許久未現身螢光幕前，近期帶著新專輯「明室」回歸，舉辦唱歌簽名會與歌迷相見，還收到偶像金曲歌后蔡健雅祝福，讓她當場飆淚。

洪佩瑜是歌唱選秀節目「超級偶像5」亞軍，她的歌曲「踮起腳尖愛」10多年來從沒有正式MV，卻因被選為電視劇「我可能不會愛你」的插曲大受歡迎，YouTube累積觀看次數超過6300萬次。

低調多年再次正式復出歌壇，洪佩瑜9月接連北中南巡演後，又相隔一段時間才再公開與歌迷見面。她透露，因為腳踝舊傷復發造成積水，在忙完演唱會、宣傳期後，才有時間到醫院治療，「迎接新的一年，總覺得時間過很快，我們都要去傾聽自己身體的聲音，繼續往下一個年前進吧。」

當晚在洪佩瑜唱完最後一首歌「無慣例的早晨」，準備下台前，現場忽然播出來自「踮起腳尖愛」作曲者蔡健雅的錄音檔：「11年前『踮起腳尖愛』找到它最適合的聲音，11年後這個聲音又唱了『無慣例的早晨』，這是非常美好的旅程。」

蔡健雅很開心洪佩瑜終於有自己的專輯，並為她祝福：「讓大家等了那麼久，我們聽到的洪佩瑜是那麼燦爛、有自信，恭喜妳和團隊完成這一張豐富的專輯，希望在不久的將來，我們在音樂道路上能再次相遇。」

這份大驚喜也讓洪佩瑜當場落淚，她說：「我0.5秒就哭出來，一聽就聽出是蔡健雅，我一路哭到最後，語音講得好感人，觀眾應該傻眼。」

由於12月10日是洪佩瑜的32歲生日，現場工作人員趁勢推出生日蛋糕 ，在全場粉絲齊唱生日快樂歌祝福下，她流著淚許下心願：「希望今天來這裡的大家，會有很好的一年，希望我們都能更有意識地活著，自己的心不要被腦袋左右，聽自己的心，我們都很勇敢」，更邊哭邊笑說：「怎麼搞的像頒獎典禮。」

最後洪佩瑜說：「謝謝你們今天來看我哭，謝謝你們等我，給我時間在最棒的時刻帶作品跟你們見面，我還沒有很成熟，還在朝著想去的地方行走的人，希望我們都可以找到彼此想去的那個地方。」（編輯：張雅淨）1111211