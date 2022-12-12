楊烈現身跳健身操駁斥假訊息 不忘幫舞台劇催票

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70歲的資深演員楊烈（右）日前遭謠傳病逝假消息，他12日現身記者會，和「有氧天王」潘若迪（左）一起大跳健身操闢謠。（金星文創提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月12日

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）70歲的資深演員楊烈日前遭謠傳病逝假消息，他今天現身記者會跳起健身操闢謠，直呼身體很健康，他近期忙著舞台劇排練，不忘催票邀觀眾進劇場「親眼見真章」。

楊烈曾於2005年罹患大腸癌2期，但他努力抗癌成功。歌手出身的他，近年積極參與戲劇演出，包含「天之驕女」及「國際橋牌社」等作品，2020年還靠「苦力」提名金鐘獎最佳男配角。

不過，這幾年網路上，楊烈遭謠傳罹癌病逝，相關假新聞影片時不時就會出現。

楊烈今天出席「明星養老院」舞台劇彩排記者會，他跟著「有氧天王」潘若迪靈活地大跳暖身操。

針對假新聞一事，楊烈笑說，他一開始確實有點生氣，覺得太離譜，還發現近年假新聞越傳越誇張，甚至說他倒臥血泊中。

他講到此時，忍不住哈哈大笑說「他是看到鬼喔！」

楊烈表示，這些年他持續不停地演出，表演事業已是他的人生大部分，觀眾經常可以看到他的身影穿梭舞台及大小螢幕，不大能理解怎麼還會有人亂傳。

他更幽默建議，寫假新聞的人要來看「明星養老院」，就知道他還是很有活力、工作很認真。

楊烈表示，自己有持續回診，連醫生都說他的身體比過去好多了，還主動追問他三餐吃些什麼。

他的分享，讓同台的演員陳漢典、洪都拉斯也好奇「烈哥食譜」內容。

楊烈透露，他什麼都吃，就是蔬菜的比例增加，肉的份量減少，海鮮也愛吃。

舞台劇「明星養老院」將於23日至25日在台北國父紀念館演出，購票請洽udn售票網。（編輯：戴光育）1111212