尹馨新戲跳脫苦情成控制狂媽 護兒瘋狂行徑樣樣來

（中央社記者葉冠吟台北15日電）演員尹馨在影集「第9節課」跳脫苦情女角，化身陳昊森的控制狂媽媽，為護兒子呼老師巴掌、潑咖啡，連她都忍不住直呼「這女人很誇張」，最新劇情透露尹馨阻止兒子師生戀隱情。

尹馨以往常飾演苦情角色，包含「川流之島」的國道收費員、「引爆點」的海女等，這回變成家長會長，戲分情緒張力極大，大吼、呼巴掌、潑咖啡、拿東西砸人樣樣來。她日前接受媒體聯訪時忍不住說：「謝淑芬這個女人真的很誇張，演這個媽媽很累」，常拍戲拍到「燒聲」。

不過尹馨認為，在謝淑芬外顯跋扈個性下，藏有一顆柔軟的心。近日她在社群平台上，分享多則詮釋謝淑芬的幕後小故事：「在開拍前我試著瘦，揣摩身形飄搖卻言詞銳利的女人，結果後來開拍發現太瘦，我也逼著自己全身心投入謝淑芬這個角色，鑽入她的悲傷，撐出她的倔強。」更在結尾寫下：「謝謝淑芬，妳的勇敢，至少我懂。」

日前在記者會上尹馨被陳昊森當眾喊「媽」，回憶當時情境，尹馨笑說：「他真的很煩，都20幾歲的人了，還這麼愛撒嬌」，但也稱讚陳昊森貼心，除了會幫忙遞水、拿食物外，她為了詮釋角色壓力大、疲憊的狀態，現場會刻意駝背，「結果昊森都會直接幫我掰正，捶捶背，真的是個孝子。」

談及逆齡演20歲大學生和教授談禁忌師生戀劇情，尹馨坦言：「這個故事真的很重口味，大家一開始看戲一定覺得，謝淑芬就是個一直在阻止兒子和老師談戀愛的控制狂媽媽，沒想到原來是因為淑芬和教授也有過一段師生戀經驗。」她透露劇情翻轉程度會超乎所有觀眾想像，尤其是第6集後面的超展開。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

尹馨認為，這段師生戀對劇中角色來說是難以承受之重，也是不願再提起的過去，讓她想替總是被形容蠻橫無理、反對男女主角相愛的謝淑芬喊冤：「其實就是因為她自己也親身經歷，知道和老師相愛的過程會有多辛苦，所以她才希望可以保護自己的孩子，不要讓下一代又身陷一樣的痛苦。」

「第9節課」每週日晚上8時於愛奇藝國際版、東森戲劇台40頻道播出2集，愛奇藝VIP搶先看2集。（編輯：張雅淨）1111215