小島大歌發起人賣家當收音樂 讓外國為台灣說故事

（中央社記者王心妤台北26日電）「小島大歌」發起人陳玟臻，因為聽到廣播談一些海島國家可能消失，決定變賣家當，跟製作人丈夫共同開始收集南島音樂。她著眼台灣是南島語系核心，希望讓國外音樂人為台灣說故事。

「小島大歌」團隊今年推出新專輯「我們的島」，邀請15名以女性為主的藝術家為南島創作，因遭遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，創作者只能透過個人簡便的錄音工具錄音，但反而更能彰顯時代意義。

談起小島大歌創作契機，陳玟臻接受中央社記者專訪說，2012年和澳洲籍丈夫認識後，因工作到太平洋西南部島國萬那杜拍紀錄片，當地長老知道她來自台灣後，開心的說：「我知道台灣，因為我們的祖先就是台灣來的。」一句話開啟了陳玟臻的好奇，「對我來說是個打擊，我當了背包客很多年，以為自己很台灣了，但我卻沒用這個角度想過。」

這顆種子深埋在陳玟臻心中，2018年在沙漠中錄音時，正巧聽到廣播談到因海平面上升，一些海島國家未來可能逐漸消失。夫妻倆便開車2000多公里回到墨爾本並變賣所有家當，毅然決然踏上收集南島國家音樂的旅程。

因為全部家當都投入「小島大歌」，陳玟臻笑說，連婚禮都是在歐洲巡演期間舉辦，「巡演中我們需要找個地方彩排，正好有艘日本郵輪要從哥本哈根航行到冰島，我主動寫信問他們願不願意提供一週食宿，我們願意免費演出，他們答應了。」其他音樂人知道陳玟臻還未舉辦正式婚禮，便主動在最後一晚分享各自帶的島嶼裝飾，還邀請船長證婚，她與丈夫也在船上有了難忘的婚禮。

「小島大歌」第一張專輯從南島的跳島收集出發，第二張則是以8個音樂人為主體，其餘音樂家以嘉賓方式參與。「第一張專輯很多音樂家發展的很成熟了，但第二張我覺得有更多空間跟柔軟度。」

雖然現在能侃侃而談整個計畫，但陳玟臻一開始其實找不到定位。因為她與丈夫都非原住民，也曾收到質疑。她說，合作的音樂家都會鼓勵她把內部向心力顧好就夠了，「It’s not about your identity. It’s about the way you do.（重點不在於你是誰，而是你做事的方式），對我來說，重要的是跟音樂家們相處，讓我們成為一個『家團』，我是原住民或我不是原住民，這是我無法改變的。若我太在乎，就會無法前進。」

陳玟臻說，未來希望從整個南島國家著眼，訴說環境議題還有文化故事，但以台灣作為核心，許多時候從台灣出發還不夠，應該要透過其他人國家的人為台灣說出來。她也透露目前已經在規劃小島大歌10週年計畫，希望從音樂、工作坊、影像等多面向闡述故事。

小島大歌「我們的島」台北場，將於明晚7時30分在雲門劇場登場，持續售票中。（編輯：屈享平）1111226