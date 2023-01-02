翻唱First Love網路熱議 白冰冰：每個人對感情看法不同

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藝人白冰冰在花蓮跨年晚會穿上純手工孔雀秀場戰袍，也演唱日本歌曲First Love，引發民眾熱議。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月2日

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）藝人白冰冰在跨年晚會翻唱日本歌手宇多田光夯曲First Love，獨特唱腔成功引起話題，也有網友虧她把「初戀唱成失戀」，今天白冰冰回應：「每個人對感情的看法不同。」

過去曾到日本學習歌舞，發行許多日文歌曲專輯的白冰冰，有台灣「小林幸子」稱號，日前她在花蓮跨年晚會穿上要價新台幣30萬元的純手工孔雀秀場戰袍登場，驚豔觀眾。

除了帶來拿手日本演歌「關東春雨傘」，白冰冰還翻唱近期因日劇「初戀」再次翻紅的夯曲First Love，作為彩蛋歌曲，不過她的獨特嗓音唱腔和表演方式，引發正反討論。有人虧她把「初戀唱成失戀」，但也有不少觀眾稱讚：「演歌版本的，聽到賺到」、「冰冰姐的初戀一定很刻骨銘心，滿滿哭腔」，更大讚她是台灣的「宇多田冰」。

影片來源：三立新聞網SETN

對於網友的評論，白冰冰今天透過臉書回應，感謝所有關注她演出的觀眾，她提到，這2天大概是這輩子收到最多讚揚的時候，安慰到用心準備跨年表演的自己。尤其她花了許多時間準備服裝、跟舞群老師搭配，還挑戰自己從未想過的新式情歌。

白冰冰透露，演唱First Love時正下著大雨，「忍著雨絲飄進眼睛裡，全身從頭濕到腳，也不想往舞台後面退太多，因為舞台實在太大了，再退就會跟觀眾距離很遠」。

至於少數質疑把「初戀唱成失戀」的網友，白冰冰表示，「每個人對感情的看法不同，有人淡薄、有人濃烈，其實很多女生面對愛情，都是傻的！在愛情路上跌倒了，也都是會哭、會難過的！」並附上演出影片，希望大家從歌詞中，體會這首歌該用什麼情感去表演。（編輯：張雅淨）1120102