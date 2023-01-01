日本演藝圈喜訊 土屋太鳳懷孕嫁片寄涼太 綾野剛娶佐久間由衣

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本讀賣新聞報導，主演日劇「今際之國的闖關者2」的日本27歲女演員土屋太鳳，今天跟28歲日本男團主唱片寄涼太共同宣布婚訊，內容也提到土屋已懷孕的喜訊。

日媒Sponichi Annex報導，兩人曾在2017年上映的電影「哥哥太愛我了怎麼辦」演出兄妹角色。

兩人透過官網發布共同署名的聲明說，「我們，片寄涼太和土屋太鳳結婚了」，兩人在各個階段作為彼此真誠的談話對象，在相互尊敬及幫助的同時，從相遇那天起共同度過每一天。

影片來源：松竹チャンネル/SHOCHIKUch

聲明說，為了將兩人的關係跟未來連結，在獲得前輩建議的同時朝結婚進行準備時，就在去年底發現了想跟他們一起前進的新生命已萌芽。

兩人說，他們會在細心呵護這份「奇蹟」的同時相互砥礪，讓彼此的愛情更將深化，「能獲大家溫暖守護將是我們的幸福」。

另外，40歲的日本男演員綾野剛今天也透過官網，宣布跟27歲的女演員佐久間由衣結婚。兩人是在2022年最後一天辦理結婚登記。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120101