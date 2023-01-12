李其燊放下視障困境 兒時逞凶鬥狠靠音樂被救贖

視障歌手李其燊接受視力不佳的事實，靠音樂找到想努力的方向，並將年少輕狂寫成「傲少年」專輯。（李其燊音樂工作室提供）中央社記者王心妤傳真 112年1月12日

（中央社記者王心妤台北12日電）視障歌手李其燊因視網膜病變導致視力僅有0.05，遭到霸凌後感到自卑，便以逞凶鬥狠自我武裝，是家庭與學校的頭痛人物，因為好友鼓勵加上叔叔贈送吉他，才讓他決定走上音樂路。

李其燊近日推出首張專輯「傲少年」，將少年時期逞凶鬥狠到逐漸放下視力不好的自卑都化成音樂，寫進專輯中。他接受中央社記者專訪時分享，小時候頑皮，常會在長輩燒金紙或拿香拜拜時搗亂，掃墓時也會在墓地上跳來跳去，視網膜病變後，阿嬤曾說是因為他對鬼神不敬才會有的報應，帶著他求神問卜，這個說法也在他心中留下自卑，常覺得是不是做錯什麼才會有「報應」。

李其燊自稱個性倔強，就算曾被醫生診斷出20歲就會失明，但他仍堅決不就讀啟明學校，因為視力不好，他曾在高中時期莫名遭到20幾人圍毆，讓他決定以凶狠自我武裝，成為學校和家庭的頭痛人物。

直到某次隔壁班同學邀李其燊一起參加歌唱比賽，他也收到叔叔贈送的吉他，讓他對音樂產生興趣，大學決定和朋友組成「傲少年」樂團。

李其燊回憶，樂團曾被歌手李恕權邀約發片，「但我們那時作品量不夠，他希望我們唱別人的歌。當時年輕，就拒絕了」，沒想到之後樂團解散，出專輯的夢想也延宕了20年。

李其燊表示，「傲少年」專輯可以分成2部分，前半段是逞凶鬥狠的少年歲月，後半段則是放下視力不好的執念，重新找回寬廣的人生。談起音樂對他的意義，李其燊說：「如果沒有音樂，我可能早就死了吧！」

李其燊笑說，也是因為放下，才能跟高中就認識的學妹開始交往，「我邀請她一起在姊姊的婚禮合唱『有點甜』，很多人以為我們是情侶。我忽然覺得就是她了，告白時，她還以為我是開玩笑，猶豫了一週才答應」。

李其燊透露夫妻倆感情穩定，現在有了2個孩子，這次專輯寫過往人生，下一張專輯想唱出「愛」，或許也會把對太太的感情寫進歌裡。（編輯：張芷瑄）1120112