安心亞為新戲勤練台語 導演讚「氣口」用心

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時代生活劇「牛車來去」首映記者會12日舉行，演員楊子儀（左起）、米可白、安心亞、蕭景鴻盛裝出席，4人在劇中有精彩對手戲。（公視、禾豐製作提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月12日

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）時代生活劇「牛車來去」將於14日開播，演員安心亞今天在記者會提到，因為媽媽是台南人，特別請媽媽錄下每句台詞，讓她練習「氣口」，最後成果讓導演李岳峰直呼滿意。

「牛車來去」今天舉辦首映記者會，導演李岳峰帶著安心亞、楊烈、游安順、米可白、楊子儀、江國賓等演員群盛裝出席。

劇中描述早期台灣農業社會，與動物拍戲妙趣橫生，有場戲是游安順帶著兒子蕭景鴻與媳婦安心亞到牛市集，現場來了16頭牛都隨地大小便，因為演員們都是赤腳拍戲，大家最怕的就是一不小心踩進牛糞裡。

不過動物也很能感受到人的情緒，游安順有回不小心被牛腳踩到，「我們是赤腳演出嘛，一被踩到我就驚呼好痛，接著腳背腫起來。但牛聽到我說痛的時候頭就低低的，好像是在跟我說對不起，我想說牠都聽得懂耶。」

被問及為什麼會想找安心亞詮釋貧窮農婦一角，李岳峰透露是製作人推薦，「我也不曉得什麼叫女神啦，但安心亞來聽我講故事就眼眶紅了，我當下覺得那就是她來演了。」

安心亞笑說，儘管自己很怕蚯蚓，還得赤腳耕田，「但我看到劇本就掉淚了，很感動和感謝導演看到我的不同面貌，找我演出『阿春』。」

特別的是，安心亞的媽媽是台南人，她還請媽媽親自錄下每句台詞，反覆練習台語的「氣口」（說話的語氣）。李岳峰也相當滿意安心亞的演出，「我平常很隨和，但是對戲很要求的，一定要OK我才會過關。」

由於安心亞為戲曬黑至今都還沒白回來，也讓李岳峰笑說：「我今天看安心亞的腿還是黑皮膚，還是我們來拍續集好了。」讓安心亞笑回：「那我繼續黑著等你拍續集喔。」

「牛車來去」將於14日起，每週六晚上9時在公視首播；當晚10時於中華電信MOD、Hami Video同步上架。（編輯：張雅淨）1120112