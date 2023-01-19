男星朱利安山德斯加州山區健行後失聯 當局搜救因天氣延後
2023/1/19 15:16（1/19 15:24 更新）
美媒18日引述地方當局報導，英國電影演員朱利安山德斯近日前往美國南加州山區健行後下落不明。（路透社）
（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）美媒今天引述地方當局報導，80年代演出「窗外有藍天」一片成名的英國電影演員朱利安山德斯（Julian Sands）近日前往美國南加州山區健行後下落不明。
洛杉磯電視台KABC-TV和「綜藝」週刊（Variety）報導，65歲的朱利安山德斯近日前往加州聖蓋博山（San Gabriel Mountains）鮑爾迪山區（Baldy Bowl）健行，此後他的妻子於1月13日晚間報警說他失蹤。
KABC-TV電視台引述聖伯納地諾（San Bernardino）警局發言人伍爾達（Gloria Huerta）說法稱，「據我了解，他那天去健行，結果卻沒回家，於是他的家人報警說他失蹤了。」
「綜藝」也引述警方說法報導，接獲報案後，地面搜救隊立即出動尋找朱利安山德斯，但大約24小時後，由於有雪崩風險加上步道條件惡劣，救援行動被迫取消。
「綜藝」說，儘管如此，直升機和無人機仍繼續進行空中搜尋。當局打算，一旦條件允許，就會恢復地面搜救工作。
朱利安山德斯出生於英國，他因演出1985年電影「窗外有藍天」（A Room with a View）成名後，為展開好萊塢生涯而移居美國加州。近年他也曾出演2019年馬來西亞電影「夕霧花園」（The Garden of Evening Mists）等片。（譯者：紀錦玲/核稿：施施）1120119
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