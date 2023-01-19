男星朱利安山德斯加州山區健行後失聯 當局搜救因天氣延後

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（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）美媒今天引述地方當局報導，80年代演出「窗外有藍天」一片成名的英國電影演員朱利安山德斯（Julian Sands）近日前往美國南加州山區健行後下落不明。

洛杉磯電視台KABC-TV和「綜藝」週刊（Variety）報導，65歲的朱利安山德斯近日前往加州聖蓋博山（San Gabriel Mountains）鮑爾迪山區（Baldy Bowl）健行，此後他的妻子於1月13日晚間報警說他失蹤。

KABC-TV電視台引述聖伯納地諾（San Bernardino）警局發言人伍爾達（Gloria Huerta）說法稱，「據我了解，他那天去健行，結果卻沒回家，於是他的家人報警說他失蹤了。」

「綜藝」也引述警方說法報導，接獲報案後，地面搜救隊立即出動尋找朱利安山德斯，但大約24小時後，由於有雪崩風險加上步道條件惡劣，救援行動被迫取消。

「綜藝」說，儘管如此，直升機和無人機仍繼續進行空中搜尋。當局打算，一旦條件允許，就會恢復地面搜救工作。

朱利安山德斯出生於英國，他因演出1985年電影「窗外有藍天」（A Room with a View）成名後，為展開好萊塢生涯而移居美國加州。近年他也曾出演2019年馬來西亞電影「夕霧花園」（The Garden of Evening Mists）等片。（譯者：紀錦玲/核稿：施施）1120119