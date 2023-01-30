伍佰搖滾歌劇改編人生故事 鳳小岳跨界演出

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（中央社記者王心妤台北30日電）歌手伍佰將於2月初舉辦「成功之路」搖滾歌劇，改編人生故事並搭配20多首經典歌，成為有劇情的豪華版演唱會，並由男星鳳小岳、周厚安跨界演出，伍佰和團隊從去年底就積極籌備。

伍佰將於2月3日起在台北流行音樂中心舉辦「成功之路」搖滾歌劇，其中2場門票售罄，其餘4場門票仍持續販售中。

伍佰說，這次的演出是改編自己的人生故事，也是首度自編自導自演，將由伍佰＆China Blue現場演奏，演出人員包括鳳小岳、周厚安跨界演出，也有八十八顆芭樂籽樂團主唱阿強、法蘭、皇后皮箱的卡菈、妮可醬、雷擎等人演出。

伍佰表示，為了讓演唱會盡善盡美，這次並未販售視線不良的位子，「前往成功之路的旅程，每一分鐘都很重要」。他透露，去年11月開始就加強訓練，直到春節連假才抽出幾天陪伴家人，前幾日也早就開工練唱。

伍佰表示，新專輯已進入後期製作，預計今年上半年可以推出，5月也將重啟因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延宕的海外巡演。（編輯：張芷瑄）1120130