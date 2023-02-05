渡邊直美來台宣傳故鄉美食 難忘台灣水蓮滋味

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日本藝人渡邊直美（左3）5日現身台灣，擔任家鄉日本茨城縣宣傳大使，在台北市松山文創園區出席「茨城大見本市」開幕活動，推廣當地美食及旅遊。（茨城大見本市活動提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月5日

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）日本藝人渡邊直美今天現身台灣，擔任家鄉日本茨城縣宣傳大使，推廣當地美食及旅遊。睽違3年訪台，渡邊直美難忘美味的水蓮，並提到走遍世界各地，都聽到大家認同台灣美食最好吃。

以靈活身段和幽默搞笑功力走紅的渡邊直美，近年前往美國發展，日前還PO出和好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）及瑪格羅比（Margot Robbie）合照。今天她為代言的日本「茨城大見本市」展覽活動特地來台，穿著圓點白裙，俏皮亮麗登場。

渡邊直美先以親切的中文「大家好」打招呼，她表示，媽媽是台灣人、爸爸是日本茨城縣人，自己在台灣出生、日本成長，兩處都是自己的家鄉，因此能擔任茨城縣的台灣宣傳大使，讓她格外開心。

渡邊直美提到，家鄉茨城縣有山有海、美景美食說不完，還有100多種納豆，「或許其他縣市的人會很嫉妒」。

睽違3年再來台灣，渡邊直美說，最開心的是能品嚐美食。近年她周遊列國，和世界不同地方的人聊天、一起吃飯時，竟發現所有人的共同結論是「最好吃的，還是在台灣」。除了難忘美味的台灣滷肉飯，渡邊直美還用中文說：「水蓮菜很好吃！」強力推薦給一旁的茨城縣知事大井川和彥。

渡邊直美分享，台灣不只食物美味，「台灣的人也讓我覺得非常溫暖，處處充滿愛，讓我覺得來台灣很開心。」

大井川和彥指出，台灣是日本食品第4大出口國，且在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的2019年，台灣觀光客占赴日旅客消費金額排名第2，因此特地在台灣進行大規模廣告宣傳活動。

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大井川和彥說：「東日本大震災有核能災害，茨城縣也在核災食品範圍，但去年台灣放寬對日本食品進口限制後，我們要更把握機會，吸引更多遊客來玩。」而台灣虎航的茨城-台北航線預計於3月復航，每週往返兩次。

「茨城大見本市」展覽以「開運茨城」為主題，即日起至9日於台北松山文創園區舉辦，現場除能品嚐常陸牛漢堡、納豆、日本酒等美食外，也能體驗傳統結城綢和服及精彩的「鮟鱇魚解剖秀」。（編輯：張雅淨）1120205