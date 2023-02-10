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「疫起」演出醫療人員心酸 王柏傑醫院實習被感動

2023/2/10 14:03（2/10 14:21 更新）
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（中央社記者王心妤台北10日電）電影「疫起」描述醫院因病毒蔓延封院，醫療人員的內心掙扎。王柏傑因飾演醫生，開拍前到醫院實習，被許多堅守信念的醫生感動，想將感動傳達給觀眾，導演林君陽希望觀眾重拾對未來的期待。

「疫起」由「我們與惡的距離」、「茶金」導演林君陽與「返校」監製李耀華共同打造，今天釋出前導預告，並宣布將由王柏傑、曾敬驊、項婕如、薛仕凌及謝盈萱主演。

王柏傑今天透過電影公司表示，開拍前先到了醫院實習，進一步觀察醫生的真實工作樣貌，被許多堅守信念的醫生感動，希望將感動化為演技給觀眾。曾敬驊表示，演完電影更欽佩醫護人員，「有他們的犧牲與付出，才有今天的大家。」薛仕凌片中飾演記者，他希望觀眾藉由角色可以反思，若自己身陷其中，會做什麼選擇。

今天釋出的海報中，王柏傑的海報寫上「我也是人，可不可以不勇敢」透露出醫護人員的辛苦與掙扎；另一張曾敬驊的海報則是寫上「選擇害怕，你要怎麼救人」，也帶出醫護人員的勇敢與艱辛。

「疫起」將於4月14日全台上映。（編輯：陳政偉）1120210

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