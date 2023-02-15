歷史不曾被遺忘 「超級大國民」無聲抗議再現

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國家電影及視聽文化中心推出限定專題，透過影像回顧228與白色恐怖歷史，進而引發反思。電影「超級大國民」最震撼人心的一幕，即為角色赴刑場前比出代表「懲治叛亂條例」第2條第1項的「21」手勢。（影視聽中心提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月15日

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）適逢228事件76週年及「悲情城市」數位重映，影視聽中心推出限定專題，播映「悲情城市」、「好男好女」、「超級大國民」，透過影像回顧228與白色恐怖歷史，進而引發反思。

繼金馬影帝梁朝偉近期低調抵台，響應「悲情城市」數位版首映會；國家電影及視聽文化中心將於24日至26日舉辦「電影記憶：不曾遺忘的歷史」228限定專題，播出3部經典電影。

影視聽中心指出，過去導演侯孝賢以影像思索台灣歷史，先後在1989年推出「悲情城市」、1995年推出「好男好女」，以原創劇本探討台灣人的處境，以及當代身分認同的議題。

其中「好男好女」改編自報導文學經典「幌馬車之歌」，將歷史人物鍾浩東與蔣碧玉夫妻的過去經歷，以戲中戲的方式呈現於電影中，充滿詩意的敘事手法，在當年獲選為第48屆坎城影展正式競賽片。

影視聽中心執行長李智仁表示，「電影是結合影像與聲音的重要載體，承載著歷史路徑與文化記憶，縱使時代更迭，但藉由影像接收到的感動不變，甚至更加深刻，因為我們都擁有同樣的文化心跳與脈搏。」

另一部選片「超級大國民」則為導演萬仁的「超級三部曲」之一，描述男主角許毅生因在1950年代參與政治讀書會遭判無期徒刑，他被迫出賣好友、更在獄中迎來離婚妻子的死訊，大時代下的人生際遇受盡折磨，令人無限唏噓。

全片最震撼人心的一幕，即為許毅生好友陳政一赴刑場前高舉雙手，比出代表「懲治叛亂條例」第2條第1項的「21」手勢，是為自己的死刑無聲抗議。

「超級大國民」由萬仁偕同吳念真、廖慶松共同編劇，邀請林揚、柯一正、蘇明明主演，一連入圍當屆金馬獎最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳女配角、最佳原著劇本等大獎，在劇情詮釋與演員卡司上，之於台灣影史的意義舉足輕重。

影視聽中心表示，25日的「好男好女」、「悲情城市」放映場次，將邀請影視聽中心董事長藍祖蔚、資深剪接師廖慶松出席映後活動。（編輯：張雅淨）1120215

導演侯孝賢以影像思索台灣歷史，在1989年推出經典作「悲情城市」，以原創劇本探討台灣人的處境及當代身分認同等議題，更邀到當年僅26歲的香港影帝梁朝偉（左3）來台演出。（影視聽中心提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月15日