越媒：周星馳將在越南招募演員

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（中央社記者陳家倫河內19日專電）有「喜劇之王」稱號的港星周星馳正為了新的電影在越南招募演員。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，負責招募工作的越南導演黎平江（Le Binh Giang）表示，今年61歲的周星馳正為了新電影尋找具潛力的演員。

黎平江指出，周星馳將於Web3上建置平台製作短片、劇情片等。

報導表示，越南的參賽者將透過影片展現表演技巧，將自己唱歌、跳舞、武術、雕塑等影片上傳至社群平台Instagram並標籤createwithStephen就可以參加。

黎平江強調，周星馳的團隊不鼓勵參賽者重新詮釋他電影中的經典片段，而是希望看到參賽者的個人創造力。

黎平江未透露周星馳此次在越南招募演員的電影具體計畫。黎平江表示：「短期內，我將幫助他挑選合適的人。」

周星馳去年10月曾經前往胡志明市與黎平江和其他的電影人在咖啡店見面，藉此了解新興的越南電影浪潮。（編輯：馮昭）1120219