柏林影展眾星雲集 最高榮譽金熊獎得主即將出爐

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（中央社柏林25日綜合外電報導）揮別疫情，星光熠熠的第73屆柏林影展今天將頒發最高獎項，包括最佳影片金熊獎。今年的影展強調烏克蘭和伊朗爭取自由的奮鬥。

法新社報導，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制，柏林影展規模縮減兩年後，今年為期11天的影展如火如荼進行中，凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、海倫米蘭（Helen Mirren）和史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）等大咖在紅毯上現身。

美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）表示，柏林影展今年捲土重來，並多了比疫情前還要突出的明星效應。

史蒂芬史匹柏在21日接受終身成就榮譽金熊獎時，愛爾蘭搖滾天團U2主唱波諾（Bono）驚喜亮相，頒發這項殊榮給史蒂芬史匹柏。波諾也在柏林影展宣傳紀錄片Kiss the Future。

柏林影展與坎城和威尼斯影展並列歐洲最重要影展，這次紀念了俄羅斯全面入侵烏克蘭一週年，將焦點放在烏克蘭相關電影。

兩屆奧斯卡影帝西恩潘（Sean Penn）於俄羅斯入侵烏克蘭之初在基輔拍攝的紀錄片「超級強權」（Superpower，暫譯）已在影展上首映。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則透過視訊現身影展開幕式。

今年有19部來自世界各地的電影角逐金熊獎，由32歲的好萊塢明星克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）擔任主席的評審團，將頒發這項最高榮譽。克莉絲汀史都華為柏林影展有史以來最年輕的評審團主席。

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本屆有好幾部亞洲導演的電影入圍主競賽單元，其中包括加拿大籍韓裔新秀導演席琳．宋（Celine Song）執導的浪漫劇情長片「過往人生」（Past Lives，暫譯）。

另外入圍的還有新海誠的「鈴芽之旅」，這是自2002年宮崎駿的「神隱少女」獲獎以來，第一部角逐金熊獎的日本動畫電影。中國導演劉健也在影展舉行新作、半自傳動畫電影「藝術學院」的世界首映。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1120225