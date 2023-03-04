柳演錫、車太鉉為汪星人降價演出 替愛犬找保姆

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）「機智醫生生活」柳演錫、「與神同行」車太鉉在寵物電影「超完美狗保母」踏上為愛犬尋找保母的旅程，全片集結黃金獵犬、拉布拉多等各種狗狗，深受劇本吸引的他們更自發降價演出。

「超完美狗保姆」描述柳演錫飾演的上班族民秀和女友求婚後，才發現對方對狗過敏，和自己的黃金獵犬魯尼相處前，都必須吞下抗過敏藥。面對愛犬、愛人二擇一，民秀不得已得替魯尼尋找一個完美保母，在人生同樣面對危機的表哥真國（車太鉉飾）陪伴下，兩男一狗踏上從首爾到濟州島的「狗保母面試」之旅。

電影採用大量狗狗演員，還上演「出發1隻狗，回來8隻狗」的逗趣情節，大展「汪星人」魅力。車太鉉也對狗狗演員們相當著迷，並透過劇組分享：「每當出現新的狗狗時，因為太可愛了，看著看著就會自然而然笑出來，開始變得幸福。」

由於狗狗們性格不同，劇組力求拍攝現場絕不能發生任何意外，從開拍數個月前，就與狗狗演員培養默契，柳演錫更和片中形同家人的黃金獵犬「魯尼」，從開拍3個月前就每週見面2次，緊密交流。

拍攝現場比起人類，還更優先為狗狗演員們設想，打造安全的拍攝環境。由於劇組會從首爾一路拍到濟州島，為防止狗狗對陌生場所感到害怕，事先帶牠們反覆造訪拍攝場地，並全數使用實際外景拍攝，避免狗狗因人工造景的油漆味感到不適。因為不能勉強狗狗演員照劇本演出，劇組也讓牠們自由發揮，再用攝影機最大限度地捕捉牠們自然的模樣。

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值得一提的是，柳演錫與車太鉉為演出這部預算相對較低的作品，甚至主動降價。柳演錫謙虛表示，讀完劇本後很難拒絕，「覺得如果不拍這部電影，就像拒絕這群毛小孩一樣。這部作品可以吸引觀眾，我覺得收多少酬勞並不重要，以什麼樣的心態參與這項工作才重要。」擔任特別演出的女星金裕貞、李浩貞更是零片酬、力挺電影演出。

「超完美狗保姆」10日將於台灣上映。（編輯：李亨山）1120304