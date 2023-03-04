「WAWA哇！」展多元族群樣貌 鼓勵孩子走向戶外

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

幼兒戶外紀實節目「WAWA 哇！」4日舉辦首映記者會，導演黃嘉俊（後左）與女兒茉莉（前左）、公視台語台台長呂東熹（後左3）、公視總經理徐秋華（後左4）、原文會執行長石嘉量（後左5）、客家電視台長向盛言（後左6）等人出席。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北4日電）公視、原民台、客家台、台語台推出4台共製的幼兒戶外紀實節目「WAWA哇！」邀請爸媽陪孩子走向戶外，期許「1+1+1+1＞4」的效果，展現台灣多元族群成長樣貌。

「WAWA哇！」今天在華山文創園區舉辦首映記者會，參與節目拍攝的「男人與他的海」紀錄片導演黃嘉俊、歌手舞思愛 （Usay Kawlu）、導演徐麗雯與拷秋勤樂團主唱魚仔林，皆帶著孩子們出席。小主角們在大螢幕上看到自己的身影，童言童語的笑稱自己變成明星，也回想道當初拍攝的美好記憶。

節目共有16集，7日起將於4台以不同語言版本播出，呈現台灣各地幼兒的美好戶外經驗，也自然使用各自的母語。

鏡頭裡，導演黃嘉俊利用暑假開著吉普車，帶著女兒茉莉去野溪露營。茉莉在過程中學習和爸爸分工合作，準備露營和野炊的器具，也在爸爸陪伴下，從「不敢」變得喜歡在溪水游泳和跳水；歌手舞思愛的女兒艾艾則跟著外公外婆回花蓮部落玩，學會撿阿美族的「牛肉」蝸牛，品嚐石頭火鍋。

拷秋勤主唱魚仔林趁假日帶女兒魚寶回台南，一家3口換上青蛙裝體驗挽菱角，逛阿嬤的百香果果園；導演徐麗雯則透過影像詩形式，呈現兒子小海龜與自然的互動，小海龜學習親手埋葬過世的壁虎，思考關於「消失」的想像。

特別的是，全片由幼兒主述旁白，鼓勵幼兒發聲，以第一人稱視角分享生活點滴，表達自己的想發。製作單位也希望藉由節目，展現出3到6歲的孩子的能力，不單有想像力，更能熟練靈活使用工具肢體，並嘗試解決問題，讓同齡孩子成為彼此最好的朋友與榜樣。（編輯：李亨山）1120304

導演黃嘉俊（左）與女兒茉莉（右）在幼兒戶外紀實節目「WAWA 哇！」中一同露營，親近大自然，茉莉在過程中學習和爸爸分工合作，準備露營和野炊器具，也在爸爸陪伴下，從「不敢」變得喜歡在溪水游泳和跳水。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月4日