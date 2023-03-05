為孩子停拍長片 黑糖導演黃嘉俊帶女兒走出戶外

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）兒童戶外紀實節目「WAWA哇！」秉持「童年只有一次，就要這樣認真玩」理念，被拍攝的親子檔之一紀錄片導演黃嘉俊為了孩子停拍長片轉換職涯，盼多帶兒女接觸自然、拓展視野。

「WAWA哇！」每集15分鐘，由公視攜手台語台、客家台、原民台打造，展現4台各自族群特色，讓孩子們走到戶外，累積「野力」與「韌性」。鏡頭裡，蘭嶼的孩子與海洋遊戲、司馬庫斯的孩子與山林相處、東勢的孩子會收成香甜水梨、東山的孩子則會養蜂，藉由同齡孩子互相啟發與鼓舞，領受大自然帶來的甜美經驗。

除了素人小朋友視角外，綽號「黑糖導演」的黃嘉俊與5歲女兒茉莉也成為被拍攝者之一，父女倆利用暑假開著吉普車，前往野溪露營。

長期關注社會議題的黃嘉俊，曾以記錄失親失養少年的「飛行少年」奪下台北電影節最佳紀錄片，拍攝6名罕病家庭父親組樂團的作品「一首搖滾上月球」，更獲得第50屆金馬獎最佳電影原創歌曲獎。

目前育有2個孩子的黃嘉俊接受中央社專訪，他表示，當爸爸後，生活180度大轉變，拍紀錄片工作時間長，拍攝期長達數年，外出工作、最久可能一個月無法回家，但有家庭後，他選擇投身教職，僅偶爾接短片案子。他坦言2021年作品「男人與他的海」，恐怕是2個小孩上小學前，最後一部長片作品。

黃嘉俊坦承，抉擇過程有掙扎，但孩子童年只有一次，錯過就不再回來。他生動舉例，小孩像小動物般，一出生，看到爸媽是隻鳥，就覺得飛是理所當然，「想讓他們成為什麼樣的人，就是給他什麼樣的世界」，需要時間陪伴他們成長。

熱愛極限運動的黃嘉俊認為，每多學習一項技能，就能多認識一個世界，視野變得更遼闊，「我因為潛水多擁有了海底空間、因獨木舟獲得海面航行能力」。

這次他帶著女兒茉莉野營，讓在都市長大、小公主般的女兒學習生火野炊，認識溪里的魚蝦。野外沒廁所，就拿鏟子挖洞後填土，沒浴室，就把野溪當作天然浴池，「讓她發現生活其實有很多可能性，不用被制約在文明環境裡，一樣好玩！」黃嘉俊開心分享。

他指出，成長中的孩子充滿好奇心，願意挑戰各種事物，父母在安全適量範圍內，反倒要學習放手，肯讓孩子碰撞跌倒，「學齡前的孩子，是自由吸收各種觀念的很好時機點，越來越大後，反而會受到主流價值約束」。

在工作時間有限之際，黃嘉俊比起拍攝期待能影響社會的作品，現階段最想為自己的孩子拍攝好看的兒少節目，「那是他們認識世界的窗口」。

因此黃嘉俊近年積極參與兒少節目孵育，他也稱讚在「WAWA哇！」裡，沒有競賽、沒有主持人，不強調優劣，純粹呈現生活在不同環境孩子們的日常，讓他們感受「哇，原來還能這樣玩」。黃嘉俊笑著說畢竟認識、理解後，才更學得會尊重。（編輯：張雅淨）1120305