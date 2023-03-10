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李心潔登大港開唱當壓軸 搭美秀集團重現經典

2023/3/10 18:19
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（中央社記者王心妤台北10日電）大港開唱將在高雄登場，今天再公布演出嘉賓，李心潔將跟美秀集團合作演出。李心潔表示，很期待隔20年再登舞台開唱，美秀集團則說將會演出雙方的經典歌，但曲目暫時保密。

李心潔今天透過主辦單位表示，已經暫別樂壇許多年，以前大多參加校園演出，較少音樂祭演出的經驗，相隔20年再登台開唱，是一個好開始，「希望到時候所有現場的朋友都可以跟我一起高聲歌唱，一定要自由地跳起來。」

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李心潔說，「大港開唱」是她人生第一場音樂節，很期待到處逛逛，還有被音樂環繞的氛圍，也很期待跟粉絲在台下相遇。

美秀集團對於將跟李心潔合作，貝斯手婷文表示，「愛大港愛得轟轟烈烈，將會做好萬全準備。」吉他手修齊感謝大港開唱的信任，希望今年比去年演出更精彩。主唱狗柏表示：「女神若愛錯，我們都開脫。」美秀集團與李心潔表示，這次將會演唱經典曲目，但曲目會保密，唯一能透露的細節就是會升key唱。（編輯：陳政偉）1120310

#李心潔
#美秀集團
#大港開唱
李心潔
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