韓SM娛樂經營權之爭落幕 HYBE宣布中止收購

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網路巨擘Kakao與防彈少年團（BTS）經紀公司所屬集團HYBE為爭SM娛樂（圖）經營權公開收購股票，雙方達成協議，HYBE中止收購，經營權由Kakao取得。（路透社）

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（中央社記者廖禹揚首爾12日專電）韓國SM娛樂經營權之爭延燒約一個月，網路巨擘Kakao與防彈少年團（BTS）經紀公司所屬集團HYBE為爭經營權公開收購股票，使SM股價飆升，雙方今天宣布達成協議，HYBE中止收購，經營權由Kakao取得。

培育出東方神起、Super Junior、少女時代、EXO、NCT、aespa等人氣偶像團的韓國代表性經紀公司之一的SM娛樂因內部經營方針改變，引發經營權之爭。

出面收購SM創辦人、前總製作人持有14.8%持股的HYBE與支持現經營團隊的Kakao先後宣布以高出市價金額公開收購零股，使SM股價從每股9萬韓元（約新台幣2200元）飆升至16萬多韓元，雙方收購成本也可能飆至天價。

HYBE今早發布聲明表示與Kakao達成協議，為避免雙方競爭導致市場過熱，同時可能對HYBE本身股價造成負面影響，HYBE決定中止收購SM程序，並在預定於3月底前進行定期股東大會前退出SM內部理事推選，外部理事人選則仍在與Kakao方商議。

包括從李秀滿手中收購的14.8%股份，HYBE方尚未決定後續如何處理持有的SM股份。但往後在SM經營上預計與將掌握經營權的Kakao進行平台上的合作。

Kakao則表示，往後將根據SM現經營團隊先前公布的SM 3.0願景，以尊重公司旗下職員、藝人及粉絲社群前提，保障自主獨立營運環境，加速促進國際業務的成長，同時將利用Kakao旗下IT技術及IP價值鏈，為SM旗下國際IP與製作系統注入新活水。

SM娛樂理事會在2月3日首次公布SM3.0願景，將過去以李秀滿主導的單一總製作人制度改為多元製作中心與品牌發展概念；同月7日宣布透過發行新股方式，讓Kakao以第三方現金增資方式認購，Kakao因此持股達9.05%，成為僅次李秀滿的第2大股東。

但李秀滿在隔天隨即向首爾東部地方法院聲請禁止SM發行新股及可轉換債券的假處分，2月10日再宣布與HYBE簽訂14.8%股權買賣合約。

在HYBE宣布公開收購同時，雙方經營權之爭正式開打，關於境外逃稅、公司企畫爭議等輿論攻勢不斷，也有意見就HYBE收購SM後的市場壟斷疑慮提出質疑。Kakao之後也宣布以每股15萬韓元價格收購相當於35%股權的833萬3641股SM股票。

SM股價因經營權之爭飆升至16萬1200韓元，競爭雙方反而淪於「贏家詛咒」，HYBE與Kakao因此展開協商，在今天宣布最終結果。SM娛樂對此表示尊重Kakao與HYBE的協議結果，並藉此機會重申SM 3.0願景，承諾為旗下藝人粉絲、股東實現最大企業價值。（編輯：高照芬）1120312