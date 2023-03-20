吳慷仁「模仿犯」辦案太認真 柯佳嬿險變工具人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北20日電）演員吳慷仁、柯佳嬿、庹宗華、夏騰宏今天出席懸疑影集「模仿犯」聯訪，吳慷仁飾演追查連環命案的檢察官，劇中認真到找前女友柯佳嬿吃飯都得配案情，讓柯佳嬿笑稱角色快變「工具人」。

吳慷仁近期和「模仿犯」劇組快閃到日本3天2夜，不僅獲得與原著作家宮部美幸對談機會，還陪著宮部美幸觀賞第1集和片花。吳慷仁提到，「我問老師這樣改編可以嗎？她說沒問題」，宮部美幸還告訴他，當時是邊打電動、邊完成「模仿犯」，相當有趣。

一直以來都是宮部美幸書迷的柯佳嬿則直呼「太羨慕」，更苦笑說：「第1集沒有我，希望之後上線老師可以看。」

在劇中吳慷仁和柯佳嬿是前男女朋友關係，兩人首次碰面，就是飾演檢察官的吳慷仁到心理師柯佳嬿家中煮火鍋兼討論連環殺人案。不過案情問完後，吳慷仁立即走人，被媒體笑問，角色是不是把前女友當成工具人。

吳慷仁大笑反駁，他指出，除了吃火鍋聊案情外，劇本有更多彩蛋內容，「可惜為了節奏連貫剪掉，也許我有過夜？畢竟劇中都沒有新對象，還有發展機會」，更透露這對前男女朋友之後有更多衝突。

而以電影「報告班長」系列爆紅的庹宗華，這次飾演一名快退休的資深刑警，與女兒因管教方式緊張而關係疏遠，後來女兒更遭綁票失蹤，讓他懊悔不已。

戲外同為人父，庹宗華有感分享，現實中也經歷過小孩排斥父母關心處境，「畢竟小孩年齡越大就會越有想法，當父母的要配合他，因為我們最終希望小孩子對你有信任」，很願意讓孩子帶朋友回家玩，就算是男女朋友也沒關係。

在先前釋出片花中，被懷疑是凶手、半臉毀容的夏騰宏，今天則以帥氣原貌現身，讓飾演他姊姊的柯佳嬿相當不習慣，笑說：「看到他時，想說他是誰。」

夏騰宏分享，平時上戲前都得花1個小時特殊化妝，但做好造型後彷彿有種儀式感，讓他更容易進入角色。儘管常頂著毀容妝去超商購物，「但我不敢帶妝回家，怕嚇到女兒」，更幽默透露先前光是戴著藍色隱形眼鏡回家，女兒就被嚇得不輕。

「模仿犯」將於31日在Netflix上線。（編輯：張雅淨）1120320