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電視插播致中國5千人遭非法逮捕 紀錄片還原真相

2023/3/22 11:01（3/22 11:26 更新）
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（中央社記者葉冠吟台北22日電）由加拿大導演傑森洛夫特斯執導的紀錄片「長春事件」，還原21年前中國長春一起電視插播、導致超過5000人遭非法逮捕的重大事件，更代表加拿大角逐奧斯卡最佳國際影片。

2002年3月5日，中國官方長春市有線電視32個頻道，被不明人士插播近50分鐘，揭露宗教自由真相的畫面。超過10萬市民親眼目睹，驚動中國政府。插播後不到1小時，中共旋即展開瘋狂鎮壓。據信超過5000人遭非法抓捕，多位參與者受到殘酷折磨，甚至致死。

出身長春的本片主創漫畫家大雄（Daxiong），在當時也被迫逃亡。「長春事件」（Eternal Spring）正是透過大雄充滿鄉愁的2D插畫，加上倖存者的真人訪談，還原出這段痛心的殘酷真相。

「長春事件」導演傑森洛夫特斯（Jason Loftus）高中時，便對東方哲學及冥想產生濃厚興趣。談起本片創作源起，傑森洛夫特斯表示，最初是為了製作電玩遊戲的插圖，才結識住在紐約的大雄，兩人在多倫多碰面時談起過往，又碰巧導演的太太瑪莎也來自長春。

全片耗時6年製作完成，不僅因為動畫製作過程繁雜，還有中共的干涉。那段期間，導演妻子瑪莎在中國家人受到騷擾，傑森洛夫特斯和中國的商業合作也遭介入而破局，但他無畏表示：「如果在自由的條件下無法講出真相，我將來會後悔的。」

自去年3月起，「長春事件」陸續在全球逾20個國家放映後，好評不斷，橫掃全球數十個國際電影節，共拿下13項國際大獎，並在知名影評網爛番茄獲91%觀眾好評。不僅如此，本片更是首部代表加拿大，角逐奧斯卡最佳國際影片的中文電影，寫下影史紀錄。

「長春事件」將於3月26日、3月29日在台北、台南、高雄推出限定口碑場；4月7日正式在台上映。（編輯：李亨山）1120322

紀錄片「長春事件」導演傑森洛夫特斯（Jason Loftus）（左）與來自中國長春的主創漫畫家大雄（Daxiong）（右）討論拍攝相關事宜。（佳映娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月22日
紀錄片「長春事件」導演傑森洛夫特斯（Jason Loftus）（左）與來自中國長春的主創漫畫家大雄（Daxiong）（右）討論拍攝相關事宜。（佳映娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月22日
#傑森洛夫特斯
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#瑪莎
瑪莎
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