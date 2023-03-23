紀錄片捕捉台灣之光 換腎新住民感謝健保相助

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（中央社記者葉冠吟台北23日電）三立集團今年適逢創辦30週年，推出「轉動台灣」系列紀錄片，今天舉辦首映會，受惠於台灣健保換腎的印尼新住民茱莉也現身，並感謝表示，「在台灣，醫生永遠是救人第一」。

本次推出的3組紀錄片，記錄3大台灣之光，包含台灣健保制度、高科技產業及語言力，為未來發展願景找出路，包括「醫療轉動台灣：台灣健保全紀錄」、「科技轉動台灣：方寸之戰－解密矽盾之島」及「教育轉動台灣：雙語台灣行不行？」

總統蔡英文今天出席致詞表示，這系列紀錄片從醫療、科技、教育3大面向，記錄台灣的全民健保、半導體產業、雙語政策的發展，讓大家看見台灣的成就和驕傲。她強調，台灣在各領域的成就，是集體共同努力成果，也是台灣人珍貴的資產，「讓我們一起繼續努力」。

其中「醫療轉動台灣：台灣健保全紀錄」記錄全民健保如何翻轉貧窮線，提升台灣的公衛成就，共有3集影片，用過去、現在、未來三部曲的方式，彰顯28年來，台灣在公衛上的成就，也樹立了世界典範與奇蹟。

紀錄片主持人苑曉琬說，採訪過程中，印象最深的就是來自印尼的新住民茱莉。茱莉也在記者會中現身說法，茱莉目前工作是網紅與翻譯，身體很健康，她感性地說：「今天可以站在這裡，真的要感謝台灣健保，因為如果沒有台灣健保，我可能早就已經不在了。」

苑曉琬表示，茱莉2000年嫁來台灣，沒隔幾年腎臟功能退化，到最後腎臟萎縮，腎功能只剩下5%，一定要換腎，當時茱莉的家人甚至逼她回印尼治療，朋友也說要幫她出錢。但這些好意茱莉都拒絕，因為打從心裡覺得台灣醫生比較厲害，後來經過配對成功，茱莉的姐姐跨海來台灣捐腎，2017年成功進行換腎手術。

最讓苑曉琬感動的是，茱莉說：「在印尼，你要有錢才能進手術房，但是在台灣，醫生永遠是救人第一！」當時手術得花不少錢，主治醫師卻強調不用擔心，趕快先動手術。台灣醫師以救命為優先，也讓茱莉恢復健康。

「科技轉動台灣：方寸之戰－解密矽盾之島」4月8日晚上8時將在三立新聞台播出，並於LINE TV上架。另外，TaiwanPlus將針對「醫療轉動台灣：台灣健保全紀錄」進行英文版製作，預計6月全球獨播。（編輯：張雅淨）1120323

三立集團推出「轉動台灣」系列紀錄片，23日舉辦首映會，總統蔡英文（圖）致詞表示，台灣在各領域的成就，是集體共同努力成果，也是台灣人珍貴的資產。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月23日