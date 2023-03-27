更多編輯台推薦新聞：
蒲亭升高核威脅 俄羅斯核武規模與指揮權一篇看懂
國際

蒲亭升高核威脅 俄羅斯核武規模與指揮權一篇看懂

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深
政治

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深

埃及古神廟逾2000個公羊頭木乃伊出土 凸顯法老王地位
國際

埃及古神廟逾2000個公羊頭木乃伊出土 凸顯法老王地位

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

汪小菲對大S提債務人異議之訴 北院駁回

2023/3/27 10:09（3/27 10:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
藝人大S徐熙媛（左）以前夫汪小菲（右）未履行離婚協議，聲請強制執行新台幣750萬元，汪小菲不服，提起「債務人異議」之訴，北院27日判決駁回。（中央社檔案照片）
藝人大S徐熙媛（左）以前夫汪小菲（右）未履行離婚協議，聲請強制執行新台幣750萬元，汪小菲不服，提起「債務人異議」之訴，北院27日判決駁回。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北27日電）藝人大S徐熙媛以前夫汪小菲未履行離婚協議，向法院聲請強制執行新台幣750萬元，汪小菲不服，向法院提起「債務人異議」之訴。台北地方法院今天判決駁回，全案可上訴。

本名徐熙媛的大S與商人汪小菲於民國110年11月間透過律師發布聯合聲明，表示感謝所有人對他們的喜愛和支持，兩人已決定和平解除10年的婚姻關係，並辦理了相關手續，未來將以父母、朋友的身分愉快相處。

大S去年指控汪小菲未履行離婚協議，去年3月起不再支付她生活相關費用，因而向台北地方法院聲請強制執行。由於事證明確，法院已裁准。

汪小菲主張，徐女之前持調解筆錄為執行名義，主張他未依調解筆錄約定給付費用，聲請對他強制執行新台幣750萬元，經北院受理。但他並未違反給付義務，依法提起債務人異議之訴。

台北地方法院今天判決「原告之訴駁回」，全案可上訴。另外，汪小菲聲請於訴訟終結前停止執行，北院去年裁准汪小菲提供擔保金額165萬元後，得停止執行。（編輯：郭諭儒）1120327

#汪小菲
#徐熙媛
延伸閱讀
傳查封汪小菲500萬資產 大S聲明遵守離婚調解內容大S汪小菲交往20天閃婚 10年磨合紛擾不斷離婚收場
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族