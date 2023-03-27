汪小菲對大S提債務人異議之訴 北院駁回

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藝人大S徐熙媛（左）以前夫汪小菲（右）未履行離婚協議，聲請強制執行新台幣750萬元，汪小菲不服，提起「債務人異議」之訴，北院27日判決駁回。（中央社檔案照片）

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（中央社記者林長順台北27日電）藝人大S徐熙媛以前夫汪小菲未履行離婚協議，向法院聲請強制執行新台幣750萬元，汪小菲不服，向法院提起「債務人異議」之訴。台北地方法院今天判決駁回，全案可上訴。

本名徐熙媛的大S與商人汪小菲於民國110年11月間透過律師發布聯合聲明，表示感謝所有人對他們的喜愛和支持，兩人已決定和平解除10年的婚姻關係，並辦理了相關手續，未來將以父母、朋友的身分愉快相處。

大S去年指控汪小菲未履行離婚協議，去年3月起不再支付她生活相關費用，因而向台北地方法院聲請強制執行。由於事證明確，法院已裁准。

汪小菲主張，徐女之前持調解筆錄為執行名義，主張他未依調解筆錄約定給付費用，聲請對他強制執行新台幣750萬元，經北院受理。但他並未違反給付義務，依法提起債務人異議之訴。

台北地方法院今天判決「原告之訴駁回」，全案可上訴。另外，汪小菲聲請於訴訟終結前停止執行，北院去年裁准汪小菲提供擔保金額165萬元後，得停止執行。（編輯：郭諭儒）1120327