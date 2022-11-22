傳查封汪小菲500萬資產 大S聲明遵守離婚調解內容

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

藝人大S（左）以中國籍前夫汪小菲（右）未履行離婚協議付費，向法院聲請強制執行查封汪小菲在台500萬元資產。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北22日電）媒體報導，藝人大S以中國籍前夫汪小菲未履行離婚協議付費，向法院聲請強制執行查封汪男在台500萬元資產。大S委任律師聲明表示，雙方同意離婚，以法院調解書為證，大S自始遵守調解內容。

律師賴芳玉代大S聲明部分提及「從認識汪小菲第一秒至今，從來沒有傷害過他的身、心；對汪爸爸及張蘭女士（汪小菲母親）也發自內心尊敬。」

聲明指出，「至於離婚原因，我為了小菲及其父母著想，主動提出兩方緣分已盡，好聚好散作為離婚理由，並保證此生不出惡言，我也說到做到。其餘種種皆由小菲和我雙方同意，並具法律效力的法院調解書為證，我一概遵從。非常抱歉給大眾帶來負能量，願就此停止紛爭。」

本名徐熙媛的大S與商人汪小菲去年11月間透過律師發布聯合聲明，表示感謝所有人對他們的喜愛和支持，兩人已決定和平解除10年的婚姻關係，並辦理了相關手續，未來將以父母、朋友的身分愉快相處。

鏡週刊報導，今年2月已和韓國藝人具俊曄再婚的大S，指控汪小菲未履行離婚協議，3月起不再支付她生活相關費用，至今積欠逾500萬元，因而向台北地方法院聲請強制執行。由於事證明確，法院已裁准。

由於強制處分涉及相關法令限制，為了防止聲請異議等訴訟救濟期間脫產等，台北地方法院並未證實。

法界人士指出，民事強制執行案件，動產或不動產都可以執行，並非如部分媒體報導會查封汪小菲在台北經營的飯店，具體內容只有徐、汪當事人知悉，汪小菲可聲請異議，也可對裁定結果提出抗告。

當年大S和汪小菲僅見面4次、交往20天就閃婚，2011年舉辦婚禮。不過婚後因文化差異等磨合，導致婚變傳言不斷，2021年11月解除婚姻關係。（編輯：李亨山）1111122