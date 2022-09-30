大S閃婚具俊曄付出愛無保留 半夜摸到光頭就很安心

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韓國音樂人具俊曄（右）與台灣藝人大S（徐熙媛）（左）2022年3月閃婚，兩人是因為大S電話號碼長年未更換，再次牽起一段甜蜜情緣。（VOGUE雜誌提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月30日

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（中央社記者王心妤台北30日電）女星大S（徐熙媛）與韓國男星具俊曄今年初閃婚，近日同框接受雜誌訪問分享戀愛心情。兩人談到再次重逢決定毫無保留自己的感情，大S也笑稱，半夜摸到具俊曄的光頭就很安心。

大S與具俊曄在3月8日宣布閃婚，男方隔天馬上以老公身分飛抵台灣，並在同月28日完成台灣結婚登記手續。具俊曄也為愛來到台灣，並在台灣有多場公開演出。

具俊曄接受雜誌VOGUE訪問時表示，從新聞知道大S離婚後，不抱期待的打了存20年以上的電話，第一通電話從半夜聊到清晨，又變成視訊通話，具俊曄便主動要求要見面，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情邊境控管規定，具俊曄於是主動求婚，因成為家人後就能見面。

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回憶起第一次見面，具俊曄說當時是「一見鐘情」，大S就是自己喜歡的模樣，好溝通、有趣又幽默，一直以來都是開心的，「她的外表很漂亮可愛，表情很有魅力，而且超性感。」交往2年後，兩人礙於經紀公司和時空壓力決定分手。

談起現在的日子，大S表示，從小到大每天都充滿恐懼，不管是原生家庭或是後來的家庭都有壓力和包袱，一切就在與具俊曄重逢後不一樣了。她說：「有時候半夜睡覺時，會以為自己在做夢，但我只要摸到他的光頭，就知道這些都是真的。」（編輯：張芷瑄）1110930