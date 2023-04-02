白靈睽違13年拍台片 「蝴蝶大廈」當白潤音阿嬤

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）美籍華裔女星白靈為驚悚電影新作「蝴蝶大廈」來台，今天再次以搶眼透視造型現身。這也是她睽違13年再接台灣作品，飾演傳統家庭理髮師，扮老和白潤音組成婆孫檔。

「蝴蝶大廈」舉辦卡司記者會，導演錢人豪帶著白靈、尹馨、曾莞婷、曹佑寧、蔡振南、馮淬帆、白潤音、顏正國、鄭志偉等演員出席，一字排開氣勢十足。

2020、2021年連續來台參與金馬獎頒獎典禮的白靈，每回造型都讓觀眾驚喜，今天同樣誠意滿滿，帶來自製的削肩桃色透視戰袍，搭配「愛你」兩字，對著鏡頭送上數次飛吻，「我和你們很有緣，金馬給了我很多的殊榮，好多男生女生看到我當時寫的『做最精彩的你自己』流淚感動。大家需要強而有力的鼓勵，我願意做這個自信的女神，也想支持藝術、支持台灣電影。」

驚悚電影「蝴蝶大廈」2日在台北舉行卡司發布記者會，全片特別邀請美籍華裔女星白靈參與演出，她一身獨特造型現身會場，在身上寫下「愛你」字樣。中央社記者裴禛攝 112年4月2日

白靈2010年曾來台灣拍攝電影「拍賣春天」和陳昭榮搭戲，錢人豪就是當時的製作人。後來錢人豪數度傳訊息邀請她拍片，但兩人總是錯過，白靈甚至有次過了2、3年才看到對方留言，「他等了我很久，被導演的真誠打動，人是有緣分了，我相信宇宙的安排。」

白靈這次來台行程滿檔，3月31日剛從美國抵達台灣，一下飛機就被帶去試了2、30套服裝，今天開完記者會，明天就要進劇組開拍。

她坦言還有點搞不清楚狀況，小孫子白潤音比想像中還大，但她依舊很興奮期待，尤其角色、造型和她的真實生活幾乎天差地遠，有種當年拍「餃子」的感覺，「我很願意演跟白靈不一樣的角色，還和導演說要多加一些皺紋、雀斑」，完全不介意扮老。

由於白靈不大熟悉台灣影視圈，和所有演員幾乎都是首次合作，一度叫不出身旁蔡振南的名字，讓蔡振南傲嬌喊她：「白靈妹，我們得趕快混熟一下，我知道妳不認識我，但我崇拜妳很久了。」白靈趕緊補上手指愛心，再加上臉頰獻吻，在蔡振南臉上留下大大口紅印。

有趣的是，聽不懂台語的白靈，現場常常聽不懂蔡振南的台式發音，兩人頻頻雞同鴨講，惹笑全場，搞笑的互動，讓白靈直喊要導演幫兩人多加點戲，很有火花。

至於這趟來台灣會待多久，白靈坦言還不確定，「不過我真的很喜歡台灣，想多留幾天」，她笑言前兩次來遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，在飯店隔離到很痛苦，還只能遠遠地望著夜市，這次絕對要好好玩。尹馨主動表示會帶白靈出去玩。（編輯：管中維）1120402

導演錢人豪執導電影「蝴蝶大廈」2日在台北舉行卡司發布記者會，主要演員鄭志偉（左起）、馮淬帆、曹佑寧、尹馨、白潤音、白靈、曾莞婷、蔡振南、顏正國出席，合影留念。中央社記者裴禛攝 112年4月2日

電影「蝴蝶大廈」2日在台北舉行卡司發布記者會，美籍華裔女星白靈（中）也到場宣傳，演員尹馨（右）、曾莞婷（左）化身粉絲，期待與白靈對戲。中央社記者裴禛攝 112年4月2日

電影「蝴蝶大廈」2日在台北舉行卡司發布記者會，演員曹佑寧（右）、尹馨（左）分別擔綱男、女主角。中央社記者裴禛攝 112年4月2日