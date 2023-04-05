洪慧芳想挑戰女性殺人魔 遇戲劇爛尾坦言無奈

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）「花路阿朱媽」演員洪慧芳、「男兒王」導演王國燊擔任「2023亞洲說」講堂講師，洪慧芳直呼想挑戰女性殺人魔角色，問及接到爛尾劇處境，她坦言只能盡力把角色詮釋合理化些。

入行多年，洪慧芳與王國燊認為不論故事或劇本，都要兼顧完整性與合理性，且角色建立相當重要，因為所有故事都是從人物出發，若人物無法讓觀眾信服就不會入戲。

兩人也分享各自都有想挑戰的目標，洪慧芳表示：「我想嘗試變態殺人魔類的角色，這類的題材都多由男性詮釋，女性角色出發卻非常少很可惜。」王國燊則一直想做武俠片，他認為近幾年武俠片逐漸減少，且新加坡因為拍攝場景的限制，要拍武俠片更是極為困難，希望能有機會一圓自己的武俠導演夢。

講堂中觀眾向兩人提問，若遇到爛尾的作品應該如何處理，洪慧芳與王國燊一聽立即嘆氣，坦言他們都曾遇過作品爛尾的狀況。王國燊透露，爛尾有很多可能原因，包含資金、拍攝期、邊拍邊播等各種不同的狀況，最終發展成這種結果。

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洪慧芳說：「其實最不希望爛尾的就是我們，因為這是全體帶著心意一起完成的作品。我們只能努力從編劇、導演或演員的立場，把故事跟角色處理的合理一點，畢竟最直接收到觀眾情緒的，就是演員，再來就是導演。」

「2023亞洲說 國際原創故事徵集大賽」由七十六號原子主辦，南韓Blintn、台灣GroupM群邑媒體集團、米神國際、風度影業、凱渥TDI、南炬有限公司與新加玻Weiyu Films聯合協辦，將於14日截止徵件。（編輯：李亨山）1120405