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艾斯波西多「黑手黨餐廳」壞得可愛 改邪歸正演警察

2024/1/24 20:16
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（中央社記者王心妤台北24日電）義大利男星薩瓦多瑞艾斯波西多主演電影「歡迎光臨黑手黨餐廳」中面惡心善的黑手黨成員受好評，戲外反而收到戲約邀他「改邪歸正」演警察，劇組也邀米其林主廚重現義大利美食。

「歡迎光臨黑手黨餐廳」將於2月2日在台上映，電影改編自義大利編劇史特法諾薩爾多（Stefano Sardo）的個人故事，講述心地善良的黑手黨成員和女主廚的愛情故事，並由男星薩瓦多瑞艾斯波西多（Salvatore Esposito）與義大利女星葛莉塔史卡拉諾（Greta Scarano）主演。

艾斯波西多將角色演得入木三分，但他日前回到家鄉拿坡里演出新作品，反而被「改邪歸正」收到其他劇組邀約演出警察，成為影界趣聞。

另外，導演大衛明尼拉（Davide Minnella）曾拍攝許多美食紀錄片，這次拍劇情則是展現過往經驗，不只說服兩名主角勤練烹飪動作，更邀請羅馬的米其林主廚克利斯蒂娜鮑爾曼（Cristina Bowerman）烹飪片中代表食物「馬鈴薯義大利麵」，強調「美食能拯救靈魂」的主軸。（編輯：張雅淨）1130124

#米其林
#義大利
#黑手黨
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