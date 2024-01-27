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錄紅白大賞蕭敬騰林宥嘉放閃也要比 樂當模範人夫

2024/1/27 21:49（1/27 21:56 更新）
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2024超級巨星紅白藝能大賞27日在台北小巨蛋錄影，白隊大使林宥嘉獻唱歌曲「兜圈」、「一家人相親相愛」後表示，這不只是新歌首唱，也是除夕限定歌曲，希望每個人的家庭都能相親相愛。（台視提供）中央社記者王心妤傳真 113年1月27日
2024超級巨星紅白藝能大賞27日在台北小巨蛋錄影，白隊大使林宥嘉獻唱歌曲「兜圈」、「一家人相親相愛」後表示，這不只是新歌首唱，也是除夕限定歌曲，希望每個人的家庭都能相親相愛。（台視提供）中央社記者王心妤傳真 113年1月27日
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（中央社記者王心妤台北27日電）2024超級巨星紅白藝能大賞今天在台北小巨蛋錄影，白隊大使林宥嘉和紅隊大使蕭敬騰都演唱新歌，兩人在台上除了打趣比拚「放閃」能力，更互虧對方是人夫典範，掀起現場尖叫聲。

林宥嘉今天演唱「兜圈」、「一家人相親相愛」後表示，這不只新歌首唱，還有除夕限定歌曲，希望每個人的家庭都能相親相愛，接著演唱「說謊」和「自然醒」。

蕭敬騰是8度登上紅白舞台，他演唱「白夜」、「無目的地找目的地」、「在無名指有你的名字」等歌。他也說，因為很看重這個演出，7分鐘的開場演出，幕前幕後就動員近百人。

2名大使在台上不避諱較勁「放閃」，互虧對方是人夫典範，林宥嘉也笑說：「有發現今天的我只有一半嗎？因為我的另一半在我太太那裡。」

特別的是，人氣超旺的韓國女團LE SSERAFIM出場向觀眾問好時，現場掀起轟動的歡呼與掌聲，還有所有表演嘉賓的團拜畫面，包含梁詠琪、頑童MJ116、艾怡良、動力火車、告五人、蔡秋鳳、TRASH、吳克群、盧廣仲等人，以及重新合體的唱跳男團Energy等，所有人一起向觀眾提前拜年。

今天錄影的內容將於2月9日的除夕夜在台視播出，網路會在MyVideo播出，海外播出平台包括新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro等。（編輯：陳政偉）1130127

2024超級巨星紅白藝能大賞27日在台北小巨蛋錄影，歌手蕭敬騰（前中）擔任紅隊大使，第8度登上紅白舞台的他演唱「白夜」、「無目的地找目的地」、「在無名指有你的名字」等歌。（台視提供）中央社記者王心妤傳真 113年1月27日
2024超級巨星紅白藝能大賞27日在台北小巨蛋錄影，歌手蕭敬騰（前中）擔任紅隊大使，第8度登上紅白舞台的他演唱「白夜」、「無目的地找目的地」、「在無名指有你的名字」等歌。（台視提供）中央社記者王心妤傳真 113年1月27日
#台視
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#蕭敬騰
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