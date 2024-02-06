文創股演出經濟發燒 上半年演唱會商機續旺

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（中央社記者何秀玲台北6日電）文創股必應、華研和寬宏藝術今年上半年演出經濟持續發燒，必應3月將再承辦樂團五月天演出、華研旗下歌手動力火車和林宥嘉演唱會陸續開跑、寬宏藝術的英國歌手紅髮艾德演唱會日前落幕，為全年最大案，將陸續舉辦展演。

必應表示，今年3月除了在高雄世運主場館承辦5場五月天演唱會「回到那一天」，上半年也將承辦林俊傑「JJ20」世界巡迴演唱會，預計在中國成都等城市有10場以上演出；另外，3月2日至3日韓團「IVE」於林口體育館舉辦巡演，必應為硬體承辦公司。

華研旗下動力火車今年4月20日至21日，將在高雄舉辦演唱會，5月起將到中國、新加坡等巡迴演出；歌手林宥嘉今年4至11月也將在海外演出。

華研攜手今年賀歲電影「小子」推電影原聲帶，華研旗下歌手陳昊森、文慧如、77Ke 柯棨棋分別演唱電影中插曲和片尾曲，未來歌曲上架音樂數位平台或卡拉OK，都有望收取版權費。

寬宏藝術表示，今年上半年有許多演出，包括2月有美國冰上大馬戲團6場、詹雅雯高雄巨蛋演唱會、辛曉琪Legacy演唱會3場、英國巨星紅髮艾德世界巡迴演唱會、民歌49高峰會台北小巨蛋1場；其中，紅髮艾德是全年最大案，據了解，約可貢獻營收新台幣3億元。

另外，寬宏藝術3月有鄭中基小巨蛋演唱會2場，以及巡迴北中南的藍人樂團有15場等、郭靜北流演唱會1場、源少年北流演唱會1場。

展演方面，寬宏今年1到3月陸續舉辦「侏儸紀恐龍雪世界」等多場展演，法人估計，寬宏今年上半年營運表現有望比去年同期亮眼。（編輯：張良知）1130206