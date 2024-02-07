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日本神秘歌姬Ado台灣開唱 熱情獻唱「煩死了」

2024/2/7 23:07
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（中央社記者葉冠吟台北7日電）日本最強神秘系女聲Ado今晚降臨台北流行音樂中心震撼開唱，門票開賣秒殺，吸引5000名歌迷不畏寒風到場朝聖。Ado也大方回應台灣歌迷熱情，獻唱「煩死了」等招牌金曲。

Ado晚間站上特別設計的舞台Ado BOX，接連帶來她的人氣歌曲「唱」、「新時代」、「逆光」、FREEDOM、「千本櫻」等，精湛演出加上招牌狂躁嗓音，讓全場觀眾如癡如醉。

Ado表示，這次巡迴演唱會Wish不只是她身為歌手的首場世界巡迴，也是她個人的海外旅行初體驗，她一落地就狂喝珍珠奶茶及體驗了道地的台灣夜市，「能夠藉此機會來到台灣，我真的超級開心！」

Ado上個月推出個人首張翻唱專輯「Ado的試唱專輯」，除了一些知名歌手的熱門歌曲，身為電子歌聲合成軟件VOCALOID迷的她，也趁機翻唱了許多在VOCALOID上大家耳熟能詳的經典曲目，例如「像神一樣吶」及「馬口鐵之舞」等。

當Ado發現台下歌迷們也相當熟知VOCALOID文化時，忍不住驚喜大喊「謝謝大家對我所熱愛的文化、我的國家、還有日本音樂的了解！非常希望可以繼續把VOCALOID的文化推廣給全世界的人們！」

Ado的大喊，贏得歌迷大量歡呼回應。她也呼應此次巡演標題，向台下歌迷許下願望「想與你們再次相見」約定很快回來。（編輯：戴光育）1130207

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