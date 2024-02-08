艾倫于格多黏土動畫致敬奶奶 講述大時代小人物故事

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（中央社記者王心妤台北8日電）導演艾倫于格多在黏土動畫「狗與義大利人禁止入內」以奶奶視角分享家族從義大利移居法國的故事，不過奶奶在他12歲時過世，他透過電影致敬奶奶並探尋「我是誰」的意義。

艾倫于格多（Alain Ughetto）出生法國，曾獲凱薩獎最佳動畫短片，「狗與義大利人禁止入內」（No Dogs or Italians Allowed）獲安錫國際動畫影展評審團獎，2020年也在金馬影展放映。

艾倫于格多接受中央社記者專訪表示，他一直對自己有著義大利名字很困惑，因為他和父親都只會說法文，「這是從好奇一個名字開始，而去探索背後的故事。」

花了9年艾倫于格多才梳理出父祖輩從義大利到法國生活的時代背景，透過家人轉述整理出過往家族故事，他說：「對我來說，知道自己的來歷很重要。我希望透過電影為我的孩子做這件事，也是為年輕一代的人做這件事。」

艾倫于格多表示，理解自己來自哪裡，才能夠更加安心且樂觀的展望未來。他在動畫中刻意放入他真正的手部畫面和黏土人物互動，他透露除了表現出自己是家族的一份子，也代表這些知識是透過這雙手一代代傳下去。

在電影中艾倫于格多和黏土奶奶有大量互動，但他承認，奶奶其實在他12歲時就過世了，而回憶中的奶奶總是穿著黑衣服製作粗玉米麵點，隨著他年紀漸長，也意識到奶奶曾年輕美麗過，「我發現我對她一無所知，於是我開始思考應該怎麼和這位女性致敬？」

談起和奶奶的溫馨回憶，艾倫于格多表示，奶奶曾切下乳酪煮熱後和他分享，「我看見了她的微笑，她能給我這麼多幸福，這就像是種魔法。」這份回憶讓他決定在電影中展現出奶奶的慷慨與無私。

艾倫于格多片中曾談到，父母不支持他做黏土動畫，但他仍堅持追夢。他笑說：「我很固執的相信自己，這就是我喜歡的事，所以我要繼續做。」

他透露，會愛上黏土動畫是受到父親影響，「我看到父親用手指製作山或是鳥，我覺得很神奇並且美好，他甚至創造出許多令人難以置信的東西。雖然如何靠此維生是另一件事，但我想繼續做這件事。」

「狗與義大利人禁止入內」標題使用反諷方式呈現溫馨故事，艾倫于格多表示，選擇這標題或許也是描述出一個時代，「我想像我的爺爺奶奶到了一個國家的咖啡館，上面寫著『狗與義大利人禁止入內』的標語，他們會有什麼反應？我們怎麼能經歷如此恐怖、不公平的事呢？」

他強調，種族歧視至今仍然存在，電影名稱希望能做出時代標記，也希望用此方式讓更多人意識到。

「我的法國影展」持續進行至19日止，台灣觀眾可至MOD、CATCHPLAY+、Hami Video等平台觀影。（編輯：龍柏安）1130208