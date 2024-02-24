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首頁 / 娛樂

法國女星凱撒獎演說批判影壇性暴力 全場鼓掌致敬

2024/2/24 16:53（2/24 17:32 更新）
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法國女演員茱迪斯戈德雷奇23日在法國凱撒電影獎頒獎典禮上發表演說，揭發批判法國電影產業中的性暴力。（美聯社）
法國女演員茱迪斯戈德雷奇23日在法國凱撒電影獎頒獎典禮上發表演說，揭發批判法國電影產業中的性暴力。（美聯社）
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（中央社巴黎23日綜合外電報導）法國女演員茱迪斯戈德雷奇（Judith Godreche）今天在法國凱撒電影獎（Cesar Awards）頒獎典禮上發表演說，揭發批判法國電影產業中的性暴力，獲得眾人起立鼓掌致敬。

法新社報導，法國電影界最高榮譽凱撒獎本屆由驚悚片「墜惡真相」（Anatomy of a Fall）一舉斬獲最佳影片等6獎項，讓這部已獲美國奧斯卡金像獎（Oscars）5項提名的電影在頒獎前更氣勢如虹。

然而，茱迪斯戈德雷奇的演說令今晚的贏家和輸家都黯然失色，她在台上公開譴責法國電影產業對內部的性暴力問題「未受懲罰、否認及坐擁特權的程度」。

茱迪斯戈德雷奇已成為法國「#我也是」（#MeToo）運動的領導人物。她指控法國導演班諾賈克（Benoit Jacquot）及賈克杜瓦雍（Jacques Doillon）在她青少年時期性侵她，兩人皆予以否認。

茱迪斯戈德雷奇在演說中質問：「為何大家接受，我們如此深愛、將我們團結在一起的這門藝術，被用來掩護對年輕女孩的非法販運？」

法國影壇近來因被控數十年來漠視內部性別歧視與性虐待問題，及遭批長期為虐待情事提供掩護，而大受衝擊。（譯者：洪培英/核稿：張正芊）1130224

#法國
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