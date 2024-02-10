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MeToo運動持續發燒 雪歌妮薇佛：已有重大改變

2024/2/10 12:32
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（中央社西班牙瓦拉多利9日綜合外電報導）以「異形」系列片成為好萊塢女性英雄代表的雪歌妮薇佛，今天在西班牙直指「我也是」（#MeToo）運動已「做出重大改變」，讓女性更勇於挺身拒絕性騷擾。

74歲的雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）在西班牙西北城市瓦拉多利（Valladolid）向媒體表示，「人人都明白MeToo運動不可能一夕之間做出改變」。

但她認為#MeToo運動「已做出重大改變，讓女性更勇於聽從自己的感覺，也更勇於說不」。

雪歌妮薇佛生涯3度入圍奧斯卡金像獎，明天將在西班牙重要電影獎項哥雅獎（Goya）獲頒終身成就殊榮。

而不久前，有3名女性向西班牙「國家報」（El Pais）爆料說，她們曾遭西國獨立片製片人卡洛斯維穆特（Carlos Vermut）狼吻。

這3名女性全都婉拒透露姓名，也沒有向警方報案，擔心身分曝光會連累自己的事業。卡洛斯維穆特則是否認相關指控。

針對此案，雪歌妮薇佛說：「我十分遺憾聽到有這種事，也對這些女性深表同情。」

但她說：「是這些勇於說出這類遭遇、這類傷害的女性，讓這個產業所有女性的工作環境更加安全。」

2017年好萊塢金牌製片人哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）遭多名女星指控性行為不端後，引爆全球MeToo運動浪潮。（譯者：蔡佳敏）1130210

#哈維溫斯坦
#西班牙
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