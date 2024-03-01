周星馳新片「女足」台灣尋星女郎 將親自面試執導

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（中央社記者葉冠吟台北1日電）香港喜劇天王周星馳睽違5年宣布籌備功夫體育電影「女足」，今天在台灣舉辦海選發布記者會，周星馳特助陳震宇親自來台，透露周星馳將親自執導、面試，期待找到優秀「星女郎」。

周星馳從1980年代出道，演過「唐伯虎點秋香」、「喜劇之王」、「食神」、「西遊記」等每個經典電影橋段都成為全球華人百看不厭、甚至倒背如流。不過最近期的作品已是2019年監製的「新喜劇之王」，讓粉絲苦苦敲碗「星爺」新作推出。

周星馳去年透露正在籌拍新片「女足」，這也是電影「少林足球」睽違23年再推出續作，更在網路社群Instagram開出素人海選條件，他寫道只要符合「天資聰穎、體能出眾、品行端正、美麗自然、年齡國籍均不限」等條件，就有機會成為下一任「星女郎」。

周星馳特助、星輝海外董事總經理陳震宇Chris今天受訪表示，在電影正式開拍前都會持續甄選，預計今年開拍，且「女足」試鏡過程有考慮拍成實境秀。這次挑在台灣舉辦最大的海選活動，是因為從去年就收到很多來自台灣的報名表，期待看到潛力人才，無論素人、藝人都歡迎，更透露藝人「Hold住姊」謝依霖也有報名。

陳震宇透露這次預計選出10至20人，性格長相沒標準要求，「漂亮很重要，但球隊裡也有各色各樣的人」，目前主演群都還未選定，但周星馳確定不會擔任演員，近年他比較想在幕後創作。

陳震宇強調每份報名表經基礎篩選後，周星馳都會親自看，會踢足球、功夫、運動能力好都很加分條件，最重要的是願意訓練。至於男扮女裝是否能報名，陳震宇笑回團隊很有經驗，一定會驗明正身，畢竟是「女足」還是要先選出女性角色。

先前樂團五月天和周星馳曾在IG互動，逗趣約定要幫他的新作唱主題曲，陳震宇則笑回：「我們在等他們」。

今天前韓團CLC香港籍成員Elkie莊錠欣也到場演唱粵語歌「初戀」等，透露在香港有投過海選報名，無論戴光頭假髮、「雞姐」暴牙造型扮醜她都沒問題，熱情喊話：「要肌肉我給你肌肉、要體力我給你體力，希望我的真誠可以打動你！」（編輯：陳政偉）1130301