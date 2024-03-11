2024年金酸莓獎揭曉 小熊維尼：血與蜜摘5大獎居冠

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（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）素有「爛片界奧斯卡」之稱的金酸莓獎（Razzie Awards）今日揭曉，由英國惡搞恐怖電影「小熊維尼：血與蜜」摘下5項大獎居冠。

「小熊維尼：血與蜜」（Winnie the Pooh: Blood and Honey）共拿下「最爛電影」、「最爛劇本」、「最爛導演」、「最爛銀幕搭檔」及「最爛前傳、重拍、惡搞及續集電影」5項大獎。

在影評網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes），「小熊維尼：血與蜜」只獲得3%的影評人和50%的觀眾好評。「爛番茄」也將此片列入「有史以來最糟糕的100部電影」排行榜。

「小熊維尼：血與蜜」曾預定在香港上映，但因「技術原因」被取消放映，疑似遭到當局封殺，恐是因為小熊維尼常被用來影射中國國家主席習近平。

美國老牌男星強沃特（Jon Voight）以電影「獨帆之聲」（Mercy）奪下「最爛男主角」寶座。電影巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）以「浴血任務4」（Expend4bles）摘下「最爛男配角」獎。

性感女星梅根福克斯（Megan Fox）則以「賭場大劫殺」（Johnny & Clyde）及「浴血任務4」分別拿下「最爛女主角」及「最爛女配角」獎。（譯者：陳正健）1130310