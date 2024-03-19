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首頁 / 娛樂

劇集「聽海湧」法國首映 黃冠智飾戰俘盼世界和平

2024/3/19 18:36（3/19 19:21 更新）
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公視全新時代劇集「聽海湧」在法國舉行全球首映，演員黃冠智（圖）片中飾演一名台籍戰俘監視員，他認為，要去相信與成就這個角色的價值觀非常困難，演出很有挑戰性。（公視提供）中央社記者洪素津傳真 113年3月19日
公視全新時代劇集「聽海湧」在法國舉行全球首映，演員黃冠智（圖）片中飾演一名台籍戰俘監視員，他認為，要去相信與成就這個角色的價值觀非常困難，演出很有挑戰性。（公視提供）中央社記者洪素津傳真 113年3月19日
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（中央社記者洪素津台北19日電）時代劇集「聽海湧」在「法國里爾 SERIES MANIA 劇集影展」舉行全球首映，飾演戰俘監視員的黃冠智出席活動時用法文表示，劇情雖是關於戰爭，要表達的精神卻是世界和平。

時代劇集「聽海湧」是首次將二次大戰台籍戰俘監視員血淚史推上國際舞台，更是亞洲唯一入圍「法國里爾 SERIES MANIA 劇集影展」國際全景競賽單元（International Panorama）的作品，將與全球其他11部優秀影集共同角逐，並競爭最佳影集、導演、男女主角以及觀眾獎，台灣時間3月23日凌晨2時30分舉行閉幕式暨頒獎。

導演孫介珩說：「明年是二次大戰終戰80年，大家都知道這場戰爭改變了國際版圖，卻常常忘記戰爭也同時改變了千千萬萬人的生活方式。」

劇中飾演台籍戰俘監視員新海輝的黃冠智，帶著新婚太太鄭毓萱一起參與首映，他表示，新海輝這個角色真的很有挑戰性，在台灣日治時期成長，始終都相信自己是日本人，「台詞講著我吃日本米、我讀日本書，我就是日本人！要去相信與成就這個角色的價值觀，非常難。」（編輯：龍柏安）1130319

演員黃冠智赴法國參加時代劇集「聽海湧」全球首映，他在出席活動時特別以法文表示，劇情雖是關於戰爭，要表達的核心精神則是世界和平。（公視提供）中央社記者洪素津傳真 113年3月19日
演員黃冠智赴法國參加時代劇集「聽海湧」全球首映，他在出席活動時特別以法文表示，劇情雖是關於戰爭，要表達的核心精神則是世界和平。（公視提供）中央社記者洪素津傳真 113年3月19日
#二次大戰
#黃冠智
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