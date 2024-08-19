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「聽海湧」開播吸7國觀眾搶看 總觸及人數成績不俗

2024/8/19 15:13（8/19 15:32 更新）
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（中央社記者洪素津台北19日電）台灣首部二戰懸疑劇集「聽海湧」17日上線引起迴響，有來自台灣、日本、美國、新加坡、德國、泰國、柬埔寨7國觀眾追直播，且首2集全台觀眾總觸及人數達40.39萬人，成績不俗。

「聽海湧」首2集被盤點出3大哭點，其中一場台籍戰俘監視員黃冠智與中華民國領事施名帥、日本指揮官塚原大助3方對峙的戲碼，讓觀眾們直呼精采。黃冠智透過新聞稿分享角色當下心境：「只有這樣才能生存、才能證明自己。」他透過語氣和神情的變化展現強大演技，觀眾認為黃冠智的通譯角色被夾在塚原大助和施名帥之間，簡直就是現代台灣人面對的困境。

另外、還有吳翰林飾演的新海志遠被國際法庭控訴犯下溝渠屠殺案，只能待在監牢裡被迫接受他人安排的命運，觀眾表示：「他每一幕靜靜的眼神都逼人流淚。」

而「聽海湧」片尾曲，導演孫介珩特地邀請金曲歌手巴奈吟唱「望你早歸」，孫介珩表示這首歌傳達了戰後台灣人盼望歸人的心；而巴奈的歌聲也為被困住的人們帶來了回家的希望。

「聽海湧」系列講座於8月18日開跑，導演孫介珩和製作人林佳儒揭秘為拍攝該劇所製作的「聽海湧武功秘笈」，並分享許多珍貴的歷史資料，講座後反響熱烈，其他場次請上「聽海湧」官方社群查詢；「聽海湧」全劇共5集，此劇每週六晚上9時在公視頻道、Hami Video電視館播出，晚上10時公視+、MOD與Hami Video影劇館+上架。（編輯：李亨山）1130819

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