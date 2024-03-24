范逸臣田中千繪高雄合體 「海角七號」組曲掀回憶殺

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（中央社記者葉冠吟高雄24日電）賣破新台幣5.3億元的電影「海角七號」2008年上映至今，仍高居全台最賣座國片冠軍，曾參演的范逸臣、馬念先、田中千繪與日本歌手中孝介今晚在高雄櫻花季合體，大唱主題曲「國境之南」掀回憶殺。

連3天的高雄櫻花季音樂節迎來最後一天，累積總人數達4.5萬。來台超過10次的日本沖繩歌姬夏川里美帶來「淚光閃閃」、「島唄」、「櫻花」等歌曲，在唱到被歌手周華健翻唱成「花心」的作品「花」時，更機智將副歌換成中文歌詞「春去春會來，花謝花會再開」。

最驚喜的是，夏川里美表演結束後聽到台下觀眾熱情回應，讓她無預警地再度上台帶來安可曲「島人之寶」，成為這次活動首位臨時加碼的歌手，讓觀眾直呼賺到。

今天另一大亮點就是電影「海角七號」卡司合體。在中孝介、范逸臣、馬念先接力演唱各自作品時，中間不忘穿插合唱「海角七號」電影裡的曲目「野玫瑰」、「無樂不作」，讓觀眾彷彿回到16年前。到最後一首歌「國境之南」時，電影女主角田中千繪更驚喜上台和大家合體，獲得全場尖叫鼓掌、大聲合唱，現場宛如大型KTV。

田中千繪害羞表示，難得有這麼棒的舞台一起演唱「國境之南」，有不小心唱錯希望大家包容，現場還馬上兼當中孝介的翻譯，替中孝介向觀眾打招呼。

中孝介表示：「很久沒有來高雄，當年拍『海角七號』雖然有參與，但我拍的很輕鬆，比較辛苦的是他們3個」，范逸臣趕緊笑說最辛苦的是導演魏德聖，也和馬念先一起幽默喊話，希望明年櫻花季再找他們一起玩。

第3天演出陣容還有許富凱、閻奕格、梁文音、羅時豐、怕胖團、蔡淑臻等合作組曲連發嗨翻港都。（編輯：李錫璋）1130324

高雄櫻花季音樂節最後一天，日本沖繩歌姬夏川里美24日登台帶來「淚光閃閃」、「島唄」、「櫻花」等歌曲，更驚喜加碼安可曲，讓觀眾直呼賺到。（寬寬整合行銷提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年3月24日